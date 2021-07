Lee Ryan, il cantante britannico ex membro dei Blue, storia boy band degli Anni Duemila, si è trovato a dover fare coming out per difendersi da accuse di omofobia. La star ha dichiarato di essere bisessuale, ma ha poi deciso di allontanarsi dai social, dove è stato raggiunto da insulti e cattiverie: “Non sono più disposto ad accettare tutto questo odio” ha scritto nel suo ultimo post su Instagram.

