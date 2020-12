L’effetto (a sorpresa) di «The Crown 4»: l’opinione dei britannici sulla royal family è migliorata

Contro The Crown 4 è infuriata la famiglia reale al gran completo. La nuova stagione della serie Netflix, dipingendo Elisabetta II come una regina gelida e impenetrabile e affrontando senza troppi fronzoli i disturbi alimentari di lady Diana e la relazione di Carlo con Camilla, ha lasciato parecchio scontenti i Windsor. Sua Maestà, un tempo (presunta) sostenitrice della serie tv, è stata annoverata tra coloro che, oggi, ne sono orripilati. Carlo «si è rifiutato di guardarla»; William ha detto che «i suoi genitori vengono presentati in modo falso e semplicistico solo per trarne profitto», mentre Camilla avrebbe rivelato agli amici di guardarla con «un bicchiere di vino rosso in mano».

Il timore di un forte calo di popolarità della Corona britannica aveva messo in allarme Buckingham Palace ben prima della messa in onda della serie. I timori riguardavano soprattutto Carlo e Camilla, per via della loro tresca che tanti dolori ha causato alla tutt’oggi amatissima principessa Diana. In effetti la quarta stagione di The Crown ha riacceso l’odio (social) contro la duchessa di Cornovaglia. Sul profilo Twitter di Clarence House, a novembre, sono arrivati attacchi pesanti a Camilla, tanto che da Palazzo hanno deciso di disattivare i commenti.

Alla lunga, tuttavia, i «danni» della serie alla reputazione della royal family sembrano molto meno gravi di quanto si potesse immaginare. Secondo un recente sondaggio del Sunday Times, solo il 23 per cento degli spettatori dice che la propria opinione sui Windsor «è peggiorata». Per il 42 per cento non è cambiata di una virgola e per il 35 per cento è addirittura «migliorata».

Dopo The Crown 4 la popolarità di Diana, morta nel 1997, è cresciuta del 30 per cento. Ma la principessa triste non è l’unica royal che ha guadagnato consensi. La popolarità di Elisabetta II è cresciuta del 25 per cento, quella di suo marito, il principe Filippo, del 17 per cento. Sorprendentemente si è rafforzata anche l’immagine di Carlo d’Inghilterra, vero villain della serie, che lo dipinge come marito infedele e pure invidioso della giovane sposa, per via dell’affetto che il popolo le dimostrava in ogni occasione. Per il 34 per cento degli intervistati, l’opinione sull’erede al trono, dopo The Crown 4, è migliorata. Solo il 25 per cento dice di essersi fatto di Carlo un’idea peggiore di prima.

LEGGI ANCHE

«The Crown 4», che sarebbe «troppo triste» per Harry da guardare

LEGGI ANCHE

«The Crown 4», il fratello di Lady D contro la serie: «È fiction, non storia»

LEGGI ANCHE

Il tweet di Netflix (dopo «The Crown 4») che «ha fatto infuriare la royal family»