lega-e-fdi-firmano-la-‘carta-dei-valori-europei’-insieme-ai-sovranisti-europei:-“ue-strumento-di-forze-radicali-per-un’europa-senza-nazioni

Ci sono anche la Lega e Fratelli d’Italia tra i partiti europei che hanno firmato la Carta dei valori europei, un documento con cui le forze sovraniste all’interno dell’Ue si scagliano contro le istituzioni di Bruxelles arrivando a definirle “uno strumento di forze radicali che vorrebbero realizzare una trasformazione culturale e religiosa per arrivare alla costruzione di un’Europa senza Nazioni“.

Il documento redatto e firmato da tutte le formazioni che fanno parte dei gruppi Identità e democrazia (Id) e dei Conservatori (Ecr) al Parlamento europeo, alle quali si aggiunge il partito Fidesz di Viktor Orbán da poco uscito dalla famiglia del Partito popolare europeo (Ppe), è la concreta conseguenza del vertice di Budapest organizzato lo scorso aprile con Matteo Salvini, Viktor Orbán e Mateusz Morawiecki, durante il quale il leader della Lega e i due primi ministri di Ungheria e Polonia parlarono della “inefficienza delle élite europee” di fronte alla pandemia, aggiungendo che il gruppo chiede “più Europa in materia di Difesa, di difesa dei confini e delle vite. Il problema non è redistribuire i problemi di qualche Paese – aveva dichiarato Salvini in riferimento al tema migranti, sul quale l’Italia è in netto contrasto con Budapest e Varsavia –, ma creare una forza europea che difenda i confini dell’Europa”.

La Carta dei Valori è stata firmata da: Lega, Rassemblement National (il partito di Marine Le Pen, Francia) – FPÖ (Austria) – Vlaams Belang (Belgio) – DPP (Danimarca) – Ekre (Estonia) – PS (Finlandia) PiS (Polonia) VoX (Spagna) Fratelli d’Italia (Italia) JA21 (Paesi Bassi) EL (Grecia) PNT-CD (Romania) LLRA-KSS (Lituania) VMRO (Bulgaria) e Fidesz (Ungheria).