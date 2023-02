legambiente:-cresce-il-volontariato-delle-aziende.-raccolti-20mila-kg-di-rifiuti-nel-2022

Sono stati sempre di più i dipendenti che, nel 2022, durante l’orario di lavoro, hanno lasciato le proprie scrivanie per dedicarsi alle attività di volontariato con Legambiente, dalla pulizia di aree abbandonate, alla riqualificazione di aree pubbliche e di quelle verdi, oppure partecipando alla manutenzione di scuole, cascine e sedi di associazioni, o prendendo parte agli incontri formativi e ai laboratori dedicati alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità. Si tratta di un contributo importante per il perseguimento degli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, con una preziosa ricaduta sulle comunità e sui territori, specie quelli che vivono in una condizione di marginalità urbana. A inquadrare la positiva tendenza sono i dati della IX edizione di “Sinergie: creare valore con Legambiente” – quest’anno dal titolo “Tutto può cambiare: il cambiamento è nelle nostre mani” – appena presentati a Milano.

È una crescita di rilievo, quindi, quella che hanno registrato le attività di volontariato aziendale di Legambiente nel corso del 2022, al fianco di diverse e importanti realtà: coinvolte 194 aziende (nel 2021 erano 139) e 13.136 volontari (nel 2021 erano 9.206).

Nel complesso – evidenzia Legambiente – sono state riqualificate 223 aree (contro 163 dell’anno prima), recuperando 19.685 kg di rifiuti abbandonati. Degno di nota è il dato sulla raccolta di mozziconi di sigarette che rappresentano 166 kg, pari a circa 415.000 unità (nel 2021 52.5 kg). Quest’anno, infatti, le attività di volontariato hanno voluto anche sensibilizzare i partecipanti sull’impatto ambientale proprio dei piccoli rifiuti urbani come tappi, frammenti di plastica e mozziconi. Il recupero di questi rifiuti è di fondamentale importanza per evitare che raggiungano i corsi d’acqua, i canali di scolo delle acque urbane e il mare. Rispetto alle proposte di formazione rivolte ai collaboratori aziendali, lo scorso anno sono stati realizzati 10 webinar online su economia circolare, biodiversità marina, stili di vita plastic free, che hanno coinvolto 535 dipendenti. Ma anche eventi in presenza, per un totale di 11 appuntamenti e 1.100 partecipanti. Sempre nel 2022, confermato il successo della “Carta d’Identità del volontariato aziendale di Legambiente”: ne sono state rilasciate 70 (58 nel 2021) come riconoscimento personalizzato per le imprese coinvolte nelle attività di riqualificazione dei territori, in cui si certifica il tempo, l’impegno ed il percorso attraverso le iniziative svolte. Il documento vuole rappresentare la continuità per il raggiungimento dei 17 obiettivi dell‘Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

© Legambiente Nazionale

Legambiente ha intanto presentato le proposte progettuali di volontariato aziendale per il 2023. Dal relazionarsi sempre di più con le progettualità dei territori sui temi dell’economia circolare, dell’inclusione sociale, degli orti sociali, della valorizzazione, promozione e custodia delle biodiversità territoriali, al rafforzare il supporto alle associazioni locali; dall’offrire la possibilità di organizzare iniziative in sinergia tra due aziende partner come strumento di team building trasversale; fino ad aggiungere tra i temi per i laboratori “Bimbi in Ufficio” quello della stagionalità dei prodotti, sensibilizzando i più giovani sull’impatto ambientale delle produzioni alimentari fuori stagione.

“L’alleanza tra imprese e mondo del no profit, sinergia che Legambiente ha da sempre sostenuto, dimostra di essere sempre più forte e vincente – ha commentato il direttore generale di Legambiente, Giorgio Zampetti -. Dipendenti, manager, aziende vogliono sentirsi parte di qualcosa di più grande, assumendo un modello di fare impresa che mette al centro la transizione ecologica e l’economia circolare, facendo così la propria parte per il benessere della comunità e dei territori”.

L’articolo Legambiente: cresce il volontariato delle aziende. Raccolti 20mila kg di rifiuti nel 2022 proviene da The Map Report.

