legambiente-e-kyoto-club-insieme-per-l’efficientamento-energetico-degli-edifici-italiani

Con la nuova direttiva dell’Unione Europea che prevede che gli immobili siti in Europa debbano rientrare almeno nella classe energetica E entro il 2030 e nella classe energetica D entro il 2033, diventa ancora più urgente sviluppare un piano per incentivare l’abbandono dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili.

Ne sono convinti Kyoto Club e Legambiente, che ritengono di fondamentale importanza fornire un supporto economico ai cittadini, soprattutto quelli con un reddito medio e basso, per effettuare la conversione degli impianti di riscaldamento ad energia rinnovabile. Conversion che, scrivono in un comunicato congiunto, “deve essere considerata come un’opportunità per il Paese, per portare innovazione nel settore, per abbattere i costi delle bollette energetiche e per affrontare l’emergenza climatica”.

Per questa ragione le due associazioni hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione “Per la decarbonizzazione: efficienza energetica e riscaldamento negli edifici in Italia”, che ha l’obiettivo principale di informare cittadini e decisori politici, sottolineando la necessità di fermare la diffusione di impianti di riscaldamento da fonti fossili in Italia.

In Italia, secondo lo studio “Dal gas alle rinnovabili” realizzato da Elemens per Legambiente e Kyoto Club, la principale fonte energetica impiegata nel nostro Paese per il riscaldamento è il gas fossile (59,5%) utilizzato nelle caldaie tradizionali. Il 28% le biomasse solide come legname e cippato e 8% prodotti petroliferi, soltanto l’1% è rappresentato da soluzioni elettriche e dall’energia solare.

Secondo la Commissione europea, gli edifici nell’Ue sono responsabili del 40% del nostro consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas serra.

Il piano inizialmente approvato nel 2021 che prevedeva la ristrutturazione annua del’1% o 2% degli edifici non basta per decarbonizzare e rendere efficiente il parco immobiliare Ue entro il 2050. Per raggiungere l’obbiettivo è richiesto un tasso annuo di rinnovamento almeno del 3%, questo potrebbe evitare emissioni di gas climalteranti pari a 22 milioni di tonnellate di CO2 al 2030.

Ecco perché Kyoto Club e Legambiente hanno presentato oggi il position paper “Eliminazione dei combustibili fossili dai sistemi di riscaldamento in Italia”, in cui vengono indicate alcune azioni politiche utili ad accelerare l’iter verso la transizione ecologica: il ripristino della cessione del credito, dello sconto in fattura e l’istituzione di sistemi incentivanti che prevedano anche meccanismi di premialità rispetto ai risultati conseguiti; politiche di deep renovation del patrimonio edilizio italiano che puntino a renderlo più efficiente dal punto di vista energetico attraverso il salto dalle classi più basse a quelle più alte, come la A o la B; lo stop agli incentivi alle caldaie fossili a partire dal 1 gennaio 2024, come disposto dalla revisione della Direttiva EPBD recentemente approvata dal Parlamento Ue; politiche che promuovano la sostituzione, a partire dal 2025, delle caldaie dismesse con sistemi di riscaldamento sostenibili; che amministrazioni comunali e regionali diventino attori di primo piano, attraverso deliberi e regolamenti, nel processo di transizione ecologica del settore dei riscaldamenti – e non solo; lo sblocco degli iter autorizzativi per il settore delle rinnovabili.

“Investire in efficienza in edilizia, eliminare le caldaie a gas a favore delle rinnovabili vuol dire investire nel futuro del Pianeta e delle famiglie. Serve una riforma urgente, ma anche strumenti di accesso per le famiglie a medio e basso reddito. La crisi sanitaria prima, quella energetica dopo che ha portato ad un aumento generalizzato dei prezzi ha messo in ginocchio migliaia di famiglie”, afferma Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente nazionale. “Rinnovabili ed efficienza sono gli unici strumenti di welfare strutturali in grado di aiutare le famiglie, innovare imprese e settore e combattere l’emergenza climatica”, conclude.

L’articolo Legambiente e Kyoto Club insieme per l’efficientamento energetico degli edifici italiani proviene da The Map Report.

Vito Califano