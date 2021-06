lego-ha-realizzato-i-primi-mattoncini-in-plastica-riciclata

La compagnia danese ha utilizzato la plastica Pet, e dopo aver sperimentato l’utilizzo di 250 additivi varianti per migliorarne le caratteristiche, rivela i primi risultati

Il prototipo di nuovi mattoncini Lego appena stampati da plastica Pet riciclata (foto ufficio stampa)

Un prototipo di mattoncino bianco ottenuto da un processo produttivo che utilizza plastica Pet riciclata: lo ha sviluppato Lego, come nuovo passo verso una maggiore sostenibilità dei propri giocattoli. La versione sperimentale finora ottenuta è il risultato di tre anni di prove, effettuate con 250 varianti di materiali, in particolare additivi per garantire maggiore forza alle componenti. La nuova tipologia deve soddisfare le stesse proprietà fisiche di resistenza e durabilità per innesti solidi garantita dai famosi blocchetti oggi realizzati in gran parte con plastica Abs. Ogni bottiglia di plastica Pet da un litro fornisce in mediamente materiale per dieci mattoncini “4 per 2”.

Ben lontana dall’essere una sperimentazione completa, la prossima fase di test richiederà ancora un anno di lavoro. Dopo aver testato le proprietà fisiche e stampato i primi modelli, la ricerca punta sui migliori pigmenti da usare per colorarli, in modo altrettanto sostenibile. Successivamente potranno partire le linee pilota per la produzione. I primi mattoncini riciclati da plastica Pet potrebbero quindi approdare sugli scaffali tra due anni, secondo il Guardian. “La più grande sfida nel nostro viaggio attraverso la sostenibilità è ripensare e innovare nuovi materiali che siano durevoli, forti e di alta qualità come quelli già esistenti, adatti con gli elementi Lego realizzati negli ultimi 60 anni. Con questo prototipo possiamo dimostrare i progressi compiuti”, spiega Tim Brooks, vicepresidente per la Responsabilità ambientale del gruppo.

Lego ha impegnato 400 milioni di dollari in tre anni fino al 2022 per migliorare la propria sostenibilità e al lavoro su questo obiettivo ci sono oltre 150 persone, compresi scienziati dei materiali e ingegneri. Non è tuttavia la prima iniziativa in questo senso: la compagnia danese ha già annunciato la volontà di rimuovere la plastica monouso dalle scatole. Inoltre, dal 2018 le parti flessibili delle costruzioni sono realizzate in biopolietilene ricavato da canna di zucchero coltivata in modo sostenibile. “Sperimentare e sbagliare sono una parte importante dell’apprendimento e dell’innovazione. Proprio come i bambini costruiscono, smontano e ricostruiscono con i mattoncini Lego a casa, noi facciamo lo stesso nei nostri laboratori”, conclude Brooks.