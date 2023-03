Sociedade e classe artística podem participar das ações que vão de 14 a 17 de março. Cidade vai receber mais de R$ 3 milhões do Governo Federal. Encontros serão realizados na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes

Nesta semana, a Lei Paulo Gustavo será discutida em quatro encontros em Mogi das Cruzes. Toda a sociedade civil e a classe artística podem participar dos eventos para dar continuidade no processo de difusão e construção dos planos de ações da Lei.

A cidade deve receber mais de R$ 3 milhões do Governo Federal. Os encontros estão programados para acontecer de 14 a 17 de março no auditório da Câmara Municipal. Segundo a Prefeitura, as reuniões foram divididas em quatro eixos (a programação está sujeita a alterações):

No dia 14, das 18h30 às 21h, as definições serão a respeito das áreas de música e artes cênicas, que englobam também a dança, o teatro e o circo;

O encontro com o eixo do audiovisual acontece no dia 15, das 18h30 às 21h.;

Já em 16 de março, as discussões serão sobre patrimônio material e imaterial (cultura tradicional e cultural popular) e territórios, também das 18h30 às 21h;

A reunião com os segmentos de artes visuais, artes plásticas, literatura e políticas afirmativas será em 17 de março, das 18h30 às 21h.

A lei é voltada, principalmente, ao setor audiovisual e tem o objetivo de incentivar a recuperação do setor cultural depois das perdas acumuladas durante a pandemia de Covid-19. Já foram realizadas duas escutas públicas em 25 de fevereiro. As ações reuniram mais de 70 pessoas presencialmente, no Estúdio Municipal de Áudio e Música (EMAM), sendo que os encontros também foram disponibilizados de maneira on-line e contaram com cerca de 150 participantes.

Com um investimento de R$ 3,8 bilhões vindos do Fundo Nacional da Cultura (FNC), responsável pela promoção cultural do país, a Lei tem o objetivo de fomentar e apoiar as expressões culturais e manifestações artísticas. Após tratativas com o Governo Federal, a previsão é que Mogi das Cruzes receberá cerca de R$ 3.394.378,20 dos recursos desta Lei – sendo R$ 2.415.813,76 destinado ao setor audiovisual e R$ 978.564,45 aos demais projetos culturais.

A Câmara Municipal está localizada na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 381, no Centro Cívico. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.

