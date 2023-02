Os pontos de blitz foram montados nas Rocas e na Redinha. Lei Seca: dois motoristas são presos e outros 10 autuados por embriaguez ao volante em Natal

PM/Divulgação

Dois motoristas foram presos e outros 10 foram autuados por embriaguez ao volante durante blitzen da Lei Seca realizadas em Natal na noite desta sexta-feira (17).

Os pontos de blitz foram montados nas Rocas e na Redinha. De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual(CPRE), os dois motoristas foram presos em flagrante após os testes de alcoolemia apontarem valores superiores a 0.33mg/l, o que configura crime.

Confira todas as notícias sobre o carnaval no RN

Os infratores foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Ainda segundo o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual(CPRE), nenhum óbito decorrente de sinistro de trânsito ocasionado por condutor alcoolizado foi registrado.

Mata