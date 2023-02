Lei Seca no RJ começa blitzes diárias no carnaval com drones contra fugas e ‘jeitinhos’

Operações começaram nesta quarta-feira (15), na Lagoa, na Zona Sul do Rio. Serão até 15 bases em todas as regiões do estado. Começou na noite desta quarta-feira (15) a operação especial da Lei Seca do RJ para o carnaval. A primeira base foi montada na Lagoa, na Zona Sul do Rio.

As blitzes serão diárias e, pela primeira vez, em todas as regiões do estado. Estão na mira bairros da capital com mais blocos de rua e cidades do interior que recebem mais turistas, como as da Costa Verde e da Região dos Lagos.

Os fiscais contarão com drones para evitar a fuga nas operações e identificar motoristas que trocam de lugar com o carona para tentar escapar das multas.

Quem for flagrado dirigindo alcoolizado vai ter de pagar R$ 2.934,70.

Lei Seca agora usará drones

Reprodução/TV Globo

A megaoperação contará com 216 agentes e 53 veículos, que vão atuar em até 15 pontos diários de fiscalização, tanto nos finais de tarde como no horário da noite, e contará ainda com as motopatrulhas, que inspecionam os motoristas que tentam escapar das operações por rotas alternativas.

“Montamos a maior operação já realizada pela Lei Seca nesses seus 13 anos. Mapeamos os municípios que vão receber uma demanda grande de turistas e planejamos ações para inibir que motoristas dirijam depois de beber. Queremos reduzir os índices de acidentes e sabemos que a combinação álcool e direção está por trás da violência no trânsito”, destacou o secretário estadual de Governo, Chico Machado.

Além da atuação dos policiais nas operações, os agentes PCDs da Lei Seca também estarão nas ruas durante o carnaval. Serão oito equipes diárias atuando, nos blocos e nos desfiles da Avenida Marquês de Sapucaí, na conscientização dos motoristas. Os agentes PCDs são todos vítimas de acidentes no trânsito.

Blitz da Lei Seca na Lagoa, na Zona Sul do Rio

Reprodução/TV Globo

Ufficio Stampa