Leilão da Receita Federal tem motos, celulares, bicicletas e notebook

A Receita Federal de São José dos Campos vai colocar em leilão 44 itens, que vão desde bicicleta, moto, notebook a até celular e itens diversos. O leilão eletrônico acontece no próximo dia 11 de abril e serão disponibilizadas mercadorias apreendidas.

Os itens estarão divididos em 44 lotes, sendo o de menor valor com lance inicial de R$ 200. Já os lotes de maior valor têm lance inicial de R$ 203 mil.

Em geral, o órgão colocará à venda lotes compostos por bicicletas, motos, artigos de bazar, smartwatches, celulares, ventiladores, guarda-chuvas, notebooks, ventiladores, guarda-chuvas, utensílios domésticos, dentre outros.

Além de eletrônicos, há também utensílios para cozinha e lâmpadas

Existe uma série de critérios para interessados que sejam pessoas físicas, dentre eles em relação à proposta de compra. Esse perfil de público poderá oferecer propostas apenas para os lotes 11, 13 e de 15 a 44.

Além disso, a receita orienta que os bens arrematados somente poderão ser destinados a uso ou consumo, sendo proibida a comercialização.

As propostas poderão ser cadastradas no site da Receita Federal, das 10h do próximo dia 3 de abril até as 18h do dia 6 de abril. A lista completa de mercadorias e lotes está disponível no site da Receita Federal (clique aqui).

