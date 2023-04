Leilão de veículos é aberto pelo Detran em Porto Velho

Todas as etapas do leilão vão acontecer de forma online. Interessados podem se cadastrar até o dia 24 de abril. Leilão de veículos em Rondônia

Eleni Caetano/ Governo de Rondônia

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) abriu um novo leilão para venda de motos e carros conservados na cidade de Porto Velho. Os lances serão feitos de forma online, e os interessados em participar podem se cadastrar até 24 de abril (acesse aqui).

Confira o edital e mais informações.

Podem participar do leilão todas as pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos ou emancipadas. O participante deve, ao final do cadastro, enviar documento de identidade original, colorida, digitalizada ou fotografada; ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH); comprovante ou declaração de endereço, realizando o upload, em formato imagem.

Segundo o Detran, entre 10 e 24 de abril, os pátios vão estar abertos ao público e os interessados podem visitá-los para conhecer os lotes a serem leiloados. Para fazer a visita é necessário um pré-agendamento.

Há motos sendo leiloadas por R$ 1.700 e carro por R$ 9.600. No site leiloeiro do Detran são disponibilizadas todas as informações do veículo, como modelo, ano de fabricação, e fotos dos bens.

Pátios do Detran em Porto Velho:

Pátio 1- Avenida Rio Madeira, 6112, bairro Nova Esperança;

Pátio 2 – Rua Benedito de Souza Brito, 4443, bairro Industrial.

valipomponi