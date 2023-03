Leis que aumentam salários de prefeito, vice e vereadores de Nova Mamoré, RO, são sancionadas

Secretários municipais também foram beneficiados com o reajuste. Somente no salário do prefeito, o reajuste é de 65%. Câmara de Vereadores de Nova Mamoré, RO

Câmara de Vereadores de Nova Mamoré/Divulgação

A Câmara Municipal de Nova Mamoré (RO) aprovou, no início da semana, duas leis que aumentam os salários de vereadores em mais de 42%, além de mais de 65% de reajuste para o subsídio do prefeito. Vice-prefeito e secretários também foram beneficiados.

As duas leis já foram sancionadas e publicadas no Diário Oficial da quinta-feira (23). Os novos valores começam a valer a partir da próxima legislatura, que vai de 2025 à 2028.

Durante a sessão, na qual os projetos foram votados, os parlamentares argumentaram que o aumento deve acontecer para que eles consigam “assistir verdadeiramente a população”. Foram quatro votos a favor e dois contra.

Atualmente, o prefeito de Nova Mamoré recebe R$ 15 mil e os vereadores R$ 7 mil. Com o reajuste, os salários serão os seguintes:

Prefeito: R$ 25 mil

Vice-prefeito: R$ 15 mil

Vereadores: R$ 10 mil

Vereador presidente: R$ 10,4 mil

Secretários municipais: R$ 10 mil

Em 2022, os salários dos vereadores do Município já haviam passado por reajuste, saltando de R$ 5 mil para o valor que é pago atualmente. Segundo as leis, as despesas com a execução da lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Vito Califano