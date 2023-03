Dois amigos decidiram produzir leite orgânico usando técnicas que emitem menos gases poluentes ao planeta. Leite orgânico sustentável: substância na ração de vacas reduz emissão de gás metano

Dois amigos que trabalham com a criação de vacas decidiram produzir leite orgânico com baixa emissão de gases, usando técnicas de produção modernas e sustentáveis. A iniciativa acontece em Itirapina, região central de São Paulo.

Com intuito de auxiliar o combate ao aquecimento global, Osvaldo Stella e Luis Fernando incluíram um pó na ração animal. A substância inibe a atuação de microorganismos que geram o metano no sistema digestivo da vaca.

Assim, o animal continua ruminando, mas libera menos gases prejudiciais ao planeta.

Além disso, os sócios praticam a compensação ambiental, investindo em recursos naturais, para pagar os danos ambientais causados.

O leite orgânico também é produzido sem o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos na alimentação do gado e o bem-estar animal é valorizado.

