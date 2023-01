Leme faz mutirão neste domingo para coletar dados do Censo

De acordo com o IBGE, 96% da população já respondeu o Censo, o que corresponde a 97 mil habitantes. Para que a coleta seja concluída, faltam cerca de 4 mil entrevistas. Leme faz mutirão para coletar dados do Censo

Faltando poucos dias para encerrar a coleta de dados do Censo 2022, a Prefeitura de Leme (SP) realiza neste domingo (29) um mutirão para que a população responda a entrevista. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a previsão é que o levantamento seja feito até o dia 31 de janeiro.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O mutirão para coleta dos dados do Censo na cidade está sendo feito das 9h às 12h, nos seguintes locais:

Cras Eloísa: Rua Doutor João Elias de Souza, 111 – Bairro Eloisa

Cras Empyreo: Avenida Cícera Sueli de Andrade, 120 – Jardim Empyreo

Emeb Alcides Kamer de Andrade: Rua Lourenço Leme, 956 – Bairro Sumaré

Emeb Profa. Dinei Ivete Haiter Rocha: Rua José Tonolli, 15 – Jardim Cláudia

Recenseador do Censo coleta dados de morador

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Censo 2022: entenda a importância e tire dúvidas sobre a pesquisa

De acordo com o IBGE, 96% da população já respondeu o Censo, o que corresponde a 97 mil habitantes. Para que a coleta seja concluída, faltam cerca de 4 mil entrevistas.

“O pessoal do IBGE está tendo dificuldade em encontrar algumas pessoas durante a semana, até por questão de trabalho. E o domingo é o dia de descanso, que o pessoal realmente está em casa e a gente está promovendo esse mutirão em quatro pontos estratégicos da cidade pra que essas pessoas aproveitem e respondam o Censo”, explicou o secretário de comunicação, Rodrigo Ramalho.

Além do mutirão, até a terça-feira (31) as pessoas que ainda não responderam o Censo podem ligar no Disque Censo, pelo 137, ou ir até a prefeitura para responder o questionário.

Importância

Censo 2022

Helena Pontes/Agência IBGE Notícias

O Censo coleta dados e traça um perfil completo da população brasileira. Se engana quem acha que a pesquisa realiza apenas a contagem populacional.

Veja algumas das políticas públicas baseadas no Censo:

calibragem da democracia representativa, através da contagem populacional (definição do número de deputados federais e estaduais e de vereadores);

determinação dos públicos-alvo de políticas públicas federais, estaduais e municipais;

detalhamento da população em risco para campanhas de vacinação;

ajustes nas políticas para superação e recuperação pós-pandemia;

distribuição das transferências da União para estados e municípios, com impacto significativo nos orçamentos públicos;

transferências e recursos para a administração do Bolsa Família;

iIdentificação de áreas de investimento prioritário em saúde, educação, habitação, transportes, energia, programas de assistência a crianças, jovens e idosos;

as informações trazem dados sobre condições de vida, emprego, renda, acesso a saneamento, saúde e escolaridade, entre outros. Os dados são fundamentais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos públicos e privados.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Vito Califano