Leme tem 36 vagas em concursos públicos para áreas da educação e segurança; veja como se inscrever

A Prefeitura de Leme (SP) abriu dois concursos públicos, para as áreas da educação e da segurança, com 36 oportunidades de emprego. Os salários variam de R$ 1,6 mil até R$ 5,2 mil. (veja abaixo como se inscrever e as vagas).

As taxas de inscrição variam de R$ 50 a R$ 80. A carga horária mínima é de 28 horas e a máxima é de 45 horas, de acordo com o cargo.

Como se inscrever no concurso

Os interessados devem se candidatar às vagas por meio da internet, a partir desta segunda-feira (13) até 17 de março. É necessário fazer um cadastro para criar um login e senha para acesso. Em seguida é necessário selecionar o concurso desejado e clicar em ficha de inscrição.

Clique aqui para se inscrever no concurso para GCM

Clique aqui para se inscrever no concurso para educação

Das 36 vagas, 15 são destinadas ao cargo de Guarda Municipal e 11 para cargos diversos da área da educação (Veja abaixo todos os cargos).

CONFIRA AQUI O EDITAL DO CONCURSO PARA GCM

CONFIRA AQUI O EDITAL DO CONCURSO PARA EDUCAÇÃO

Os editais completos dos concursos públicos com informações sobre requisitos mínimos de cada vaga podem ser acessados no site da Prefeitura de Leme.

Veja as vagas do concurso:

Segurança

ENSINO MÉDIO COMPLETO

Cargo: Guarda Civil Municipal

Vagas: 15, sendo uma reservada para PCD e uma para mulher

Carga horária: 45 horas semanais

Salário: R$ 1.664,82

Taxa de inscrição: R$ 50

Educação

ENSINO MÉDIO COMPLETO

Cargo: Monitor de Educação

Vagas: 1

Carga horária: 40 horas semanais

Salário: R$ 1.827,77

Taxa de inscrição: R$ 50

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

Cargo: Diretor de escola

Vagas: 1

Carga horária: 40 horas semanais

Salário: R$ 5.200,59

Taxa de inscrição: R$ 80

Cargo: Fonoaudiólogo

Vagas: 1

Carga horária: 30 horas semanais

Salário: R$ 2.886,89

Taxa de inscrição: R$ 80

Cargo: Professor de Educação Básica I – PEB I

Vagas: 1

Carga horária: 28 horas semanais

Salário: R$ 2.826,62

Taxa de inscrição: R$ 80

Cargo: Professor de Educação Básica II – PEB II – Ciências

Vagas: 1

Carga horária: 28 horas semanais

Salário: R$ 2.826,67

Taxa de inscrição: R$ 80

Cargo: Professor de Educação Básica II – PEB II – Educação Especial

Vagas: 1

Carga horária: 28 horas semanais

Salário: R$ 2.826,67

Taxa de inscrição: R$ 80

Cargo: Professor de Educação Básica II – PEB II – Educação Física

Vagas: 1

Carga horária: 28 horas semanais

Salário: R$ 2.826,67

Taxa de inscrição: R$ 80

Cargo: Professor de Educação Básica II – PEB II – Espanhol

Vagas: 1

Carga horária: 28 horas semanais

Salário: R$ 2.826,67

Taxa de inscrição: R$ 80

Cargo: Professor de Educação Básica II – PEB II – Inglês

Vagas: 1

Carga horária: 28 horas semanais

Salário: R$ 2.826,67

Taxa de inscrição: R$ 80

Cargo: Professor substituto

Vagas: 1

Carga horária: 28 horas semanais

Salário: R$ 2.558,35

Taxa de inscrição: R$ 80

Cargo: Terapeuta Ocupacional

Vagas: 1

Carga horária: 30 horas semanais

Salário: R$ 2.886,89

Taxa de inscrição: R$ 80

