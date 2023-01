Lençóis Maranhenses: Por que vale a pena?

A princípio, todas as viagens valem a pena e irão trazer crescimento. A palavra “peregrinar” tem como um de seus significados “viajar por terras distantes”. É uma definição que eu adoro, pois acredito que todas as terras são santas e se temos a diversidade geográfica, cultural, etnológica e gastronômica, é porque precisamos saber explorá-la.



Quando viajamos precisamos estar livres e abertos, pois não sabemos quais caminhos iremos percorrer. Precisamos nos livrar e deixar de ser tão apegados a coisas materiais.



Precisamos acreditar, pois alguém irá cuidar do que ficou. Precisamos nos adaptar a tudo e a todos que iremos encontrar no meio do caminho. No nosso caso, nos Lençóis Maranhenses, estávamos em três pessoas e com diferença de gerações, para isto acontecer é preciso ter diplomacia e adaptação.



Como já disse em outro post, a alimentação de lá é deliciosa, porém diferente do que estamos acostumados. Usamos apenas uma roupa de banho e uma canga. Para realizar os passeios, quanto menos roupas melhor, já que a maioria deles é no meio da água. As estradas são de areia e deserto.e para nos locomover precisamos dos transportes locais.



Tudo isso naturalmente já vale muito a pena, pois fazemos contato com nós mesmos e temos a possibilidade de fazer algumas correções. Poder estar com a minha filha por uma semana faz voltar aos tempos em que morávamos todos juntos, o que trouxe uma alegria sem fim.





Do lugar



O local é para qualquer idade. A infraestrutura é muito rústica e simples, mas não falta água, comida, bebida e até Wi-Fi. A natureza é deslumbrante, as longas e calmas conversas nos trazem a essência da vida, com a luta e a vitória de cada um que encontramos por lá.



Para os amantes da natureza, ficar em Atins ou atravessar as dunas será incrível. Para os fotógrafos gourmet, peregrinos ou turistas, tenho certeza que vão se sentir realizados nesta viagem.



Quem quer passar por esse tipo de experiência, eu sempre digo: Planeje. Pois os voos podem ser longos caso você não pegue um voo direto.



Desejo a você, a mesma felicidade e encontro com seu eu interior e com a natureza que tivemos.



Amei os Lençóis Maranhenses!



