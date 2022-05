Gli Stati Uniti hanno approvato definitivamente ieri, giovedì 28, l’uso del Lend-Lease Act (“Legge affitti e prestiti”) col quale finanziarono la Gran Bretagna e gli altri alleati durante la Seconda guerra mondiale. Il salto di qualità della guerra in Ucraina è dunque avvenuto. I Governi europei, a quanto risulta, non hanno mosso un dito per proteggere i popoli europei dalle conseguenze…

Read More “Lend-Lease Act, il salto di qualità della guerra in Ucraina è avvenuto. Guerra mondiale sempre più vicina” »

L’articolo Lend-Lease Act, il salto di qualità della guerra in Ucraina è avvenuto. Guerra mondiale sempre più vicina proviene da Grandeinganno.