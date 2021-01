Lenovo: 12€ per degli auricolari eccezionali (provati)

Un paio di auricolari, quelli TWS di Lenovo, che abbiamo a prezzo spesso accattivante su Amazon. Ci siamo così incuriositi da aver deciso di provarli ordinandone un paio. Un prodotto che abbiamo provato per un po’ di giorni, e possiamo confermarti che a questo prezzo è difficile trovare di meglio. Naturalmente, il prodotto non è sempre in sconto su Amazon, dipende dai periodi. Adesso però (26 gennaio 2021) è possibile approfittare – utilizzando un codice – di una riduzione del 70%: li pagherai solo 12€ con spedizioni gratis.

Lenovo: auricolari in sconto del 70% su Amazon

Il design è realmente bello come in foto, anzi: un dei pregi principali di questi auricolare è che il case di ricarica è piccolissimo. Stanno agevolmente in tasca quando non servono: guardali raffrontati agli AirPods Pro nell’immagine seguente.

La connessione allo smartphone è veloce e stabile (ovviamente avviene in Bluetooth). Basta tirarne fuori uno perché si colleghi. La qualità musicale è buona, superiore alla media in questa fascia di prezzo, e anche l’audio in chiamata è più che sufficiente: anche l’interlocutore non ha avuto problemi a sentirci durante la prova grazie alla riduzione del rumore. Non mancano i controlli touch laterali, molto simili a quelli degli AirPods Pro.

Buona l’autonomia energetica e comoda la possibilità di ricaricarli attraverso ingresso USB C (cavetto in dotazione). Insomma, per 12€ (Solo quando il prodotto è in sconto) non immaginavamo di poter avere tanto.

Se vuoi approfittare dello sconto, prima che le scorte finiscano, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo ed inserire il codice sconto “B6DWL2M8” prima di effettuare il pagamento: il prezzo si ridurrà automaticamente del 70%.

Le spedizioni, seppure non rapide, sono assolutamente gratuite.

