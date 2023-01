Léo Santana anima prévia de carnaval em Natal no dia 4 de fevereiro

Festa acontece na Arena das Dunas e também contará com apresentações de Eric Land e Kadu Martins Léo Santana é uma das atrações de pré-carnaval no dia 4 de fevereiro, na Arena das Dunas, em Natal.

A festa de pré-carnaval “Vem Pro Bloquinho” anunciou atrações nacionais para a edição de 2023, na Arena das Dunas, em Natal. O evento acontece no dia 4 de fevereiro.

Léo Santana vai animar o bloquinho pelo segundo ano consecutivo. A festa também tem confirmados Eric Land, que se tornou um dos hits de 2023 com a música “Vaqueira”, e Kadu Martins, do sucesso “novinha do onlyfans”.

A venda de ingressos ocorre pelo site OutGo e nas lojas Oticalli (Midway e Natal Shopping) e D Store, na Avenida Hermes da Fonseca.

Segundo a organização do evento, a festa tem sido considerada o principal evento de “pré-carnaval” na capital potiguar.

