Leonardo DiCaprio grande mediatore tra gli uomini e il nostro pianeta

Leonardo DiCaprio non è solo uno dei più grandi attori sulla scena mondiale. Il divo, classe 1974, è anche un noto ambientalista e filantropo, che non si tira mai indietro quando si tratta di mettere in campo parte del suo patrimonio per fare qualcosa di importante per il pianeta e per la società.

L’ultima sua donazione in ordine di tempo riguarda il Parco Nazionale Virunga, situato nel territorio della Repubblica Democratica del Congo. Questo immenso polmone verde è noto in tutto il mondo per il fatto di ospitare alcuni tra gli ultimi esemplari al mondo di gorilla bianco di montagna.

Nel mese di aprile, nel parco in questione è avvenuta un’imboscata che ha provocato la morte di 12 ranger. Nei medesimi giorni, il polmone verde, per via dell’emergenza Covid-19, ha dovuto chiudere ai turisti. Questa misura ha comportato delle ripercussioni forti sulle entrate. A preoccupare i veterinari è anche la patologia vera e propria: non bisogna infatti dimenticare che i gorilla condividono la quasi totalità del DNA con l’essere umano.

La donazione dell’attore

Per far fronte a questa emergenza, l’attore statunitense, tramite l’organizzazione no-profit Earth Alliance (di cui è co-fondatore), ha donato una cospicua somma di denaro, pari a circa 2 milioni di euro.

In una nota inviata al network BBC News, l’attore di Revenant ha raccontato di essere entrato in contatto per la prima volta con il personale del parco, realtà attiva datempo nella lotta contro le trivellazioni delle compagnie petrolifere, nel ‘lontano’ 2013. L’anno successivo, l’attore ha messo l’impegno speciale di queste persone al centro di un documentario dal titolo Virunga e premiato con la candidatura all’Oscar.

Il divo ha parlato della donazione anche sul suo profilo Instagram, con un post in cui specifica che la somma è destinata a sostenere il lavoro dei ranger, impegnati nella salvaguardia della popolazione dei gorilla bianchi.

