leonardo-e-le-altre-serie-che-fanno-aumentare-le-vendite-di-libri

Uno studio dell’Associazione italiana editori dimostra come la messa in onda della miniserie Rai sta facendo crescere del 156% le vendite dei testi dedicati all’artista

Torna questa sera, martedì 13 aprile, la miniserie evento della Rai Leonardo, che racconta – con uno stile romanzato e senza troppe censure – la vita del grande genio del Rinascimento. La produzione internazionale con protagonisti Aidan Turner e Matilda De Angelis sta macinando ottimi ascolti, ma non è l’unico fronte sul quale registra un notevole successo. Secondo i dati elaborati e analizzati dall’Aie, l’Associazione italiana degli editori, la messa in onda si è tradotta in un’impennata di vendite in libreria. I 368 volumi dedicati a Leonardo da Vinci nelle ultime settimane, vale a dire dal 15 marzo al 4 aprile 2021, hanno registrato +156% di copie vendute rispetto ad analoghi periodi precedenti.

Dall’elaborazione dell’Aie risulta che la serie non ha fatto solo aumentare le vendite di generi molto diversi (dalla narrativa ai cataloghi d’arte, dalla saggistica ai libri per bambini), ma è anche riuscita a smuovere l’andamento di titoli le cui copie vendute erano in precedenza prossime allo zero: 24 testi che non avevano venduto nulla nel 2021, per esempio, sono tornati a essere acquistati dal 15 marzo in poi, a testimonianza dell’effetto di grande curiosità editoriale che le produzioni televisive di questo tipo possono generare.

Il fenomeno, comunque, non è nuovo: già nel 2019 l’Aie stessa aveva condotto un altro studio dal quale è emerso che gli appassionati di serie in Italia leggono più della media (65,2% rispetto al 57%), consumando da uno a sei libri l’anno e prediligendo un mix fra testi cartacei ed ebook e fra librerie fisiche ed e-commerce. Analizzando poi l’andamento delle vendite di libri da cui sono state tratte le serie televisive di grande successo, è stato rilevato che Il commissario Montalbano, L’Amica geniale, Gomorra, Il Trono di Spade, Suburra e Tredici hanno fatto aumentare le vendite dei rispettivi libri, spesso anche per un periodo più lungo della sola messa in onda, quasi gli spettatori volessero continuare a immergersi nello stesso universo narrativo anche dopo la conclusione della singola stagione.