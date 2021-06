leone,-choc-nel-video-di-instagram:-“cosa-hai-detto?”

Il primogenito dei Ferragnez lascia tutti quanti basiti per una frase esclamata nel corso di un divertente momento in famiglia.

Solo i bambini sono capaci di parlare con totale innocenza, anche quando dalle loro boccucce esce fuori qualcosa di controverso. È il caso di Leone, il figlio di Fedez e di Chiara Ferragni.

Leone con la mamma e la zia Foto da Instagram

Il piccolo, che nella scorsa primavera ha compiuto 3 anni, comincia ad esprimersi con sempre maggiore influenza. E come i bimbi sono soliti fare, ecco che da lui è possibile ascoltare sempre più spesso delle cose che lasciano interdetti. Ma che sempre, sempre alla fine fanno molto ridere.

Poi c’è da dire che mamma e papà, a più ore del giorno, sono soliti riprendere i loro momenti quotidiani per postarli sui rispettivi profili social, e deliziare ed intrattenere così i loro oltre 30 milioni di followers in totale.

Il piccolo Leone ha destato tanta tenerezza in chi lo ha ammirato. Il bambino si è avvicinato a mamma Chiara Ferragli dicendole di volerle tanto bene. Allora lì è arrivata la reazione di Fedez: “Ed al papà no?”

Fedez e Chiara Ferragni, il figlio li lascia a bocca aperta

Il momento divertente arriva ora. Infatti Leone non ha mancato di replicare al suo babbo. E lo ha fatto in maniera tale da lasciare davvero senza parole Fedez per primo, ed i fans a seguire. Cosa avrà mai detto?

La risposta del piccino fa veramente ridere:

“Voglio andare a Gardaland”

Nel parco di divertimenti più famoso d’Italia il piccolo già c’è stato di recente, assieme al nonno paterno Franco, alla zia materna Francesca ed a mamma Chiara.

Fedez ha ribattuto a sua volta:

“Lo sai che sei un pò ruffiano?”

Il tutto tra le risate irrefrenabili della Ferragni. Lo spasso è generale, tutti hanno riso ed ancora una volta i Ferragnez hanno fatto proseliti con i loro post sui social.