l’epic-fail-di-instagram-con-gli-adesivi-per-il-ramadan

L’app ha introdotto una serie di sticker speciali per il mese del digiuno dei musulmani, ma nel giro di poco tempo sono stati usati in modo irrispettoso da influencer e semplici utenti: è solo l’ultimo caso di appropriazione culturale digitale

Il 13 aprile è iniziato il Ramadan, il mese in cui il mondo islamico pratica il digiuno, in commemorazione della prima rivelazione del Corano al profeta Maometto. Anche Instagram ha voluto celebrare questa ricorrenza ideando per l’occasione una serie di tre adesivi da integrare nelle Stories del popolare social network. Questi sticker sono stati realizzati dall’illustratrice e designer Bahreinita Hala Al-Abbassi che, come si legge in un post condiviso dallo stesso Instagram, si è ispirata agli “aspetti che la legano al Ramadan e ai suoi momenti di condivisione”. Il primo sticker è una mezzaluna con la stella, simbolo riconosciuto internazionalmente come quello della fede musulmana. Il secondo rappresenta un piatto di datteri, il cibo tradizionale consumato durante l’iftar, il pasto che interrompe il digiuno quotidiano. L’ultimo raffigura invece una moschea circondata da un cielo stellato e dominata da una mezzaluna.

Come avvenuto anche in altri grandi momenti di condivisione legati a ricorrenze religiose e culturali, Instagram ha pensato di premiare chi utilizza questi sticker posizionandolo all’interno del primo cerchio delle stories, in alto a sinistra: è successo già in passato con gli adesivi del capodanno cinese, del Pride e nel momento dell’hashtag #IoRestoACasa al tempo del lockdown. L’intenzione della piattaforma era quella di dare agli utenti uno spazio virtuale concreto in cui condividere e raccontare il proprio Ramadan. L’idea però non sembra essere stata recepita appieno della community: nei primi giorni dal lancio, molti influencer hanno iniziato a utilizzare gli sticker in maniera inappropriata: ingolositi dalla possibilità di finire tra le prime storie degli utenti, in tantissimi hanno abusato di questa funzione per promuovere il proprio profilo o sponsorizzare i vari brand con cui collaborano. Addirittura, alcune modelle hanno inserito gli adesivi a corredo di video o foto in intimo per aumentare la visibilità del proprio profilo, con l’obiettivo di pubblicizzare anche gli account personali di OnlyFans, il nuovo social senza censure in cui si guadagna grazie agli abbonamenti dei follower che pagano per poter veder post o video hard di influencer o vip. Per dirla breve: queste Stories non avevano nulla a che vedere con il Ramadan (anzi, spesso, agli occhi di un musulmano, ne disonoravano la portata culturale e religiosa).

Si può considerare corretto l’utilizzo di adesivi che hanno una forte componente culturale per fare più view e mettere in risalto il proprio profilo? È quello che si chiedono molti utenti che hanno assistito all’uso inadeguato degli sticker, accusando modelle e influencer di appropriazione culturale, ovvero l’atto di sfruttare per fini politici o economici simbologie e immagini condivise da un gruppo sociale, etnico o religioso privandole del loro significato originario, anche inconsapevolmente.

“L’adozione di simboli o icone di un’altra cultura in modo superficiale e decontestualizzato ha spesso conseguenze negative su quest’ultima” – spiega Alessandra Turchetti, antropologa dell’Università Bicocca di Milano ed esperta di arte e cultura digitale – “nel caso specifico, è passato in secondo piano il senso dell’iniziativa a cui hanno aderito molto giovani musulmani con l’intento di condividere l’esperienza del Ramadan in una fase pandemica in cui le tradizionali occasioni di convivialità legate al mese sacro sono fortemente ridotte. Alcuni attivisti, inoltre, hanno utilizzato gli sticker per promuovere messaggi inclusivi e riflessioni critiche. Togliere spazio e visibilità a queste voci solamente per avere qualche visualizzazione in più, cavalcando l’iniziativa senza cognizione di causa, può essere visto come un esercizio di appropriazione culturale digitale”.

Sempre più spesso, infatti, si ha a che fare con casi di appropriazione culturale sui social network legati a scelte di marketing di brand e influencer: i copricapi dei nativi americani alla settimana della moda, le box breads su donne bianche e le tessere del gioco del Mah Jong utilizzate nelle grafiche delle promozioni e il più recente dibattito sul fox eyes, ovvero un tipo di make up che allunga gli occhi ai lati per richiamare quelli delle donne orientali sono esempi evidenti e discussi di appropriazione culturale. Il modo di vestire, pettinarsi o truccarsi, vengono però ora affiancati da altri casi, apparentemente più sfumati, che possono sfuggirci mentre scorriamo distrattamente il feed di Instagram.

Eppure, sono i casi di appropriazione culturale derivanti dall’utilizzo improprio di termini provenienti da altre culture anche quelli che leggiamo su meme, gif, e nello slang nelle caption dei contenuti condivisi. Spesso vediamo questi termini giustapposti su contenuti di marketing e prodotti dei brand, senza alcun riconoscimento o sensibilità alle loro origini. Parole come periodt, sis e woke che si leggono in certi post derivano dall’inglese afroamericano vernacolare (Aave). Così come i messaggi Spirit animals e Tribes sono legati in modo univoco alla cultura e allo spiritualismo dei nativi americani. “In questi casi personaggi famosi vengono e aziende vengono accusati di un’appropriazione culturale che viene veicolata e potenziata dai social media che hanno un forte impatto sull’immaginario comune, in particolare Instagram e la sua potenza visiva”, conclude Turchetti. “Tuttavia, il recente caso degli sticker può essere considerato ancora più grave perché riguarda non solo la sfera culturale ma anche quella religiosa attorno alla quale c’è un’ulteriore sensibilità”.