L’Eredità, Massimo Cannoletta non ha ancora ricevuto i soldi che ha vinto e dice “Ciò che farò …”

Abbiamo avuto modo di conoscere Massimo Cannoletta per essere stato il campione di tutti i record di un noto programma televisivo che va in onda su Raiuno da molti anni. Stiamo parlando del programma l’Eredità condotto da Flavio Insinna, che va in onda durante la stagione invernale tutti i giorni a partire dalle ore 18:45 circa su Rai 1. Grazie al programma, il campione che è un talentuoso divulgatore, ha ottenuto un grande successo ed è diventato poi l’ospite fisso del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. In questi giorni ha rilasciato delle dichiarazioni shock? Di cosa si tratta?

Massimo Cannoletta, le dichiarazioni shock del campione de L’Eredità

Massimo è stato il campione dell’Eredità per molte settimane, raggiungendo ogni tipo di record. Sembra che in totale abbia vinto oltre €200.000 ma la notizia di oggi ha del clamoroso. Il noto campione di tutti i record del nostro programma di Flavio Insinna sembra aver confessato di non aver ricevuto ancora nemmeno un soldo di tutti quelli vinti durante la sua partecipazione al programma. La notizia, ovviamente ha scosso tutti coloro che credono nella veridicità del programma. Ma cosa ha dichiarato Massimo Cannoletta?

“Non ho ancora ricevuto la somma vinta”, tuona così l’ex campione del programma condotto da Flavio Insinna

“Non ho ancora ricevuto la somma, la procedura per la consegna del montepremi è iniziata, ma non è ancora ultimata. Non ho comprato nulla e non ho cambiato le mie abitudini”. Sono state queste le dichiarazioni rilasciate dal Campione del quiz di Flavio Insinna, nel corso di una intervista rilasciata in questi giorni a Fanpage. Ad ogni modo, sembrerebbe che Cannoletta il noto divulgatore de l’Eredità sia comunque speranzoso di poter ricevere il suo premio in denaro nel più breve tempo possibile.

Cosa vorrà fare Cannoletta dopo aver ricevuto il tanto atteso premio?

Per questo sempre nel corso dell’intervista ha anche spiegato che cosa ha intenzione di fare, non appena avrà tra le mani il suo tanto atteso premio. “Quello che adesso ho in mente di fare è, semplicemente, comprare una casa. Il mio stile di vita resterà lo stesso, nessuna vita da re”. Questa ancora quanto dichiarato da Cannoletta che sembra non essersi montato la testa dopo la fama ottenuta in seguito alla partecipazione al programma. Insomma, nessuna polemica da parte di Cannoletta ma soltanto una constatazione dei fatti.