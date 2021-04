L’Eredità, vola la parolaccia durante il quiz: Insinna non reagisce

Vola la parolaccia a L’Eredità, il quiz show preserale di Rai Uno condotto da Flavio Insinna. Tutta colpa della tensione che ha pervaso Giulia, giovane concorrente. La donna si è ritrovata innanzi l’indizio “Corrente filosofica dell’antichità” e ha dovuto trovare la parola misteriosa. Il termine però non è subito riaffiorato dalla sua memoria. Così, pensa e ripensa ed ecco che sottovoce partito un “caz….o”. Non troppo sottovoce, visto che la parolaccia è stata bene udibile

Naturalmente l’episodio non è sfuggito al pubblico da casa, che lo ha prontamente rilanciato sui social, con tanto di video relativo allo spezzone in cui la donna si è lasciata andare allo sfogo. Il fatto è invece sfuggito al timoniere del quiz show Flavio Insinna che pare non essersi accorto di nulla in studio proseguendo a incitare la concorrente. Che abbia fatto orecchie da mercante? Difficile, visto che spesso, il romano, in simili situazioni capitate in passato, ha colto la palla al balzo per sdrammatizzare.

Sempre restando in tema di gaffe e di Rai Uno, solo pochi giorni fa, se ne è verificata una epica. Teatro dello scivolone è stato I Soliti Ignoti di Amadeus. Che cosa è capitato? Durante la puntata in onda il 27 aprile, che ha avuto come ospite la giornalista e conduttrice Monica Leofreddi, una donna chiamata a prendere parte alla fase conclusiva del quiz show si è incredibilmente confusa, affermando di essere madre di un ‘ignoto’ (in effetti lo era, ma non del numero 7, come ha detto, bensì del numero 8). Anche in questo caso la tensione l’ha fatta da padrone, confondendo la malcapitata.

Nel momento in cui si è verificato il fatto, Amadeus è rimasto sbalordito. Subito dopo ha invitato la donna a ripensare bene alla risposta data. Naturalmente, dopo un attimo di sfasamento e confusione è stato ammesso l’errore. A rimetterci Monica Leofreddi che, convinta di aver azzeccato la risposta, aveva già cominciato ad esultare. E invece è giunta la doccia fredda. La vicenda è stata sottolineata simpaticamente dalla stessa giornalista sui suoi profili social.