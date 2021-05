l’errore-da-non-commettere-quando-cuoci-le-zucchine:-il-trucco

Le zucchine piacciono a tutti ma la loro cottura non viene sempre perfetta. Ecco come cuocere le zucchine: il trucco e l’errore da non commettere

Le zucchine sono l’ortaggio che piace a tutti con il quale è possibile realizzare diverse ricette di primi e secondi piatti. Perfette da servire anche come contorno: al forno, gratinate, fritte o in padella sono sempre una delizia. C’è da dire però che, molto spesso, non sempre riusciamo a cuocerle alla perfezione. Vediamo insieme il trucco per rendere croccanti le zucchine soprattutto quando decidiamo di friggerle.

L’errore da non commettere se friggiamo le zucchine: il trucco per renderle croccanti e friabili

Le zucchine in qualunque modo vengano preparate sono sempre buonissime ma se vengono fritte sono ancor più ghiotte! Friggerle alla perfezione non è sempre facile, può capitare infatti che non abbiamo la giusta consistenza e che risultino molli. Per evitare questo problema ed avere delle zucchine perfettamente croccanti e friabili, basterà seguire dei piccoli accorgimenti. Per prima cosa lavate e asciugate le zucchine. Tagliatele a fettine molto sottili e fatele scolare con il sale (in questo modo il sale farà rilasciare tutta l’acqua in eccesso).

Trascorsi circa 40 minuti, riprendete le zucchine ed infarinatele leggermente. Perché infarinarle? Semplice! La farina non permetterà all’olio di essere completamente assorbito dalla zucchina e le farà risultare molto più croccanti. L’ultimo accorgimento da non sottovalutare è la temperatura dell’olio (deve essere molto caldo) e la quantità di zucchine da inserire all’interno dell’olio stesso.

Cercate di metterne sempre un po’ alla volta senza esagerare in modo da non far abbassare la temperatura dell’olio e di conseguenza far assorbire troppo olio all’ortaggio. Semplici trucchetti che vi permetteranno di friggere delle zucchine da far invidia ai vostri ospiti. Non vi resta che allacciare il grembiule e mettervi ai fornelli.

Buon appetito a tutti!