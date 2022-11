Il brodo lesso alla picchiapò è un’antica ricetta della tradizione romana, sicuramente meno conosciuta nel resto d’Italia rispetto a quelle a cui siamo abituati. Si tratta di un piatto che nasce grazie all’ingegno delle donne di casa che cercavano di non buttar mai via niente. In passato, infatti, durante i giorni di Natale o durante le festività più in generale, si era soliti preparare il brodo di carne.

Il brodo naturalmente diventava molto saporito, grazie alla carne che rilasciava tutto il suo sapore. Proprio per questo però, la carne rimasta tendeva ad indurirsi e a perdere il gusto. Per non buttarla via, è nata la ricetta del lesso alla picchiapò, aggiungendo sugo e cipolla alla carne e conferendole nuova morbidezza. Probabilmente il suo nome viene dal fatto che la carne si battesse e venisse quindi “picchiata”.

Lesso alla picchiapò, Gli ingredienti (per circa 4 persone):

650 gr di carne mista

500 gr di pomodoro

300 gr di patate

2 cipolle

1 carota

1 sedano

brodo di carne

olio extravergine e sale q.b.

Preparazione

Iniziate preparando il vostro brodo di carne con patate, carota, sedano e cipolla. Lasciate cuocere per 30 minuti e poi iniziate a tagliare la carne a pezzi. Nel frattempo, fate soffriggere olio e cipolla in una padella a parte. Quando la cipolla si sarà dorata e ammorbidita, aggiungete il vino bianco e lasciatelo sfumare, avendo cura di alzare la fiamma.

Arrivati a questo punto, aggiungete la carne insieme alla salsa di pomodoro e al brodo preparato in precedenza. Lasciate cucinare per 30 minuti a fuoco lento. Questo vi permetterà di rendere la vostra carne morbidissima. Attendete fino a che il sugo non si sarà asciugato. A quel punto, sarete pronti a servire il vostro piatto.

Lesso alla picchiapò: L’antica ricetta romana che amerete alla follia scritto su Più Ricette da Imma.

Vittorio Ferla