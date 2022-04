Letizia di Spagna fa impazzire col top H&M che costa soltanto 10 euro, Ancora disponibile sul sito, è il must dell’estate

I top di H&M piacciono veramente a tutte e saranno elementi indispensabili per il vostro guardaroba per la primavera 2022. Le donne sono tutte diverse tra loro. C’è quella a cui piace il nero e quella che veste colorato; la donna da tubino sexy oppure la ragazza che ama un vestitino floreale. La gonna o il pantalone attillato, la tracolla o il marsupio? La moda cambia, ma lo stile è unico e ognuna di noi dovrebbe utilizzare quel che più è adatto al proprio corpo e soprattutto al proprio carattere. Perché la moda è anche lo specchio dell’anima, trasmette messaggi e caratteristiche.

Non è un segreto, ad esempio, che alcune delle donne più importanti e seguite lancino dei messaggi in codice proprio con l’abbigliamento. In primis la regina Elisabetta, seguita dalla moglie di suo nipote, Kate Middleton. Ma anche altre principesse reali, come Letizia di Spagna, che ha consigliato i suoi capi preferiti del marchio H&M per la prossima stagione. Ogni accessorio, colore, capo indossato nasconde un significato unico e importante. Ma tornando allo stile, seppur ogni donna è unica e differente, ci sono poi quei capi che fanno impazzire tutti. Quei capi che indosseremmo in ogni occasione, perché si adattano ad ogni outfit. I must have di stagione, impossibile non tenerne uno nell’armadio.

Oggi vi presentiamo i top H&M consigliati da Letizia di Spagna che saranno impossibili da non comprare per la prossima stagione primaverile. Che decidiamo di vestirci sportive o eleganti, da giorno o da sera, che vogliamo optare per l’eleganza o lo street style, ne abbiamo per tutti i gusti. Oltre alla vostra aria da sognatrici, che è importante non perdere mai. Abbiamo selezionato per voi i modelli scelti dalla principessa consorte:

