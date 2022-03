letizia-di-spagna-fa-impazzire-con-l’abito-h&m-della-primavera-2022,-sul-sito-a-soli-40-euro.-e’-corsa-a-comprarlo

Gli abiti di H&M piacciono veramente a tutte e saranno elementi indispensabili per il vostro guardaroba per la primavera 2022. Le donne sono tutte diverse tra loro. C’è quella a cui piace il nero e quella che veste colorato; la donna da tubino sexy oppure la ragazza che ama un vestitino floreale. La gonna o il pantalone attillato, la tracolla o il marsupio? La moda cambia, ma lo stile è unico e ognuna di noi dovrebbe utilizzare quel che più è adatto al proprio corpo e soprattutto al proprio carattere. Perché la moda è anche lo specchio dell’anima, trasmette messaggi e caratteristiche. ( continua dopo la foto)

Non è un segreto, ad esempio, che alcune delle donne più importanti e seguite lancino dei messaggi in codice proprio con l’abbigliamento. Dopo la regina Elisabetta e soprattutto Kate Middleton, adesso è il turno di Letizia di Spagna, che ha consigliato i suoi capi preferiti del marchio H&M per la prossima stagione. Ogni accessorio, colore, capo indossato nasconde un significato unico e importante. Ma tornando allo stile, seppur ogni donna è unica e differente, ci sono poi quei capi che fanno impazzire tutti. Quei capi che indosseremmo in ogni occasione, perché si adattano ad ogni outfit. I must have di stagione, impossibile non tenerne uno nell’armadio.

Oggi vi presentiamo gli abiti H&M consigliati da Letizia di Spagna che saranno impossibili da non comprare per la prossima stagione primaverile. Che decidiamo di vestirci sportive o eleganti, da giorno o da sera, che vogliamo optare per l’eleganza o lo street style, ne abbiamo per tutti i gusti. Oltre alla vostra aria da sognatrici, che è importante non perdere mai. Abbiamo selezionato per voi i modelli scelti dalla principessa consorte:

Il primo è un vestito con stampa leopardata a collo alto e a maniche lunghe di colore verde fluo e rosa baby, al prezzo di 79 euro. Il secondo è un abito di colore nero con un profondo scollo a ‘v’ aperto sui fianchi e con strass, il prezzo sul sito è di 129 euro. La terza è una maglietta di colore rosa con stampa, il prezzo sul sito è di 49 euro. Abbinata dai leggins a fantasia leopardata il cui prezzo è di 39,99 euro. Infine abbiamo la giacca di colore grigio oversize in misto lana, il cui prezzo è di 179 euro.

