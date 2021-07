Letizia di Spagna, l’outfit che conquista i fan: il costo è clamoroso

Letizia di Spagna ha mostrato un outfit che ha conquistato i fan, ecco il costo davvero clamoroso del suo abbigliamento.

Letizia di Spagna (Instagram Screenshot)

Letizia di Spagna è la regista di Spagna, in quanto è la moglie di Filippo VI, il sovrano. I due si sono sposati nel 2004 e da quel momento è, quindi, entrata ufficialmente nella famiglia reale spagnola. In precedenza si occupava di giornalismo a livello professionale per un’emittente spagnola.

Il suo nome completo è Letizia Ortiz, nata ad Oviedo nel 1972 da una famiglia progressista e repubblicana. Dopo essersi laureata in scienze dell’informazione, intraprende la carriera da giornalista che però termina con l’ingresso nella famiglia reale.

Il 31 ottobre 2005 è nata la loro prima figlia chiamata Leonor che quindi sarà la futura erede al trono. Il 29 aprile 2007 è nata la seconda figlia chiamata Sofia, come la nonna regina. Dal 2014, in aggiunta al titolo di Regina, è diventata anche Regina consorte di Spagna.

Regina di Spagna, ecco il suo look costosissimo.

Recentemente, la Regina di Spagna, si è collegata al forum della Nazioni Uniti di New York. È intervenuta mentre si parlava di malattie rare, un tema che a quanto pare è molto importante per la moglie di Filippo VI. Il suo look durante il collegamento ha colpito tutti quanti.

Il suo abbigliamento è stato il tubino verde acqua firmato da Hugo Boss, uno dei suoi abiti preferiti che infatti ha già indossato in diverse occasioni in passato. La gonna è molto aderente e ha uno spacco frontale ben in vista. In un secondo impegno, invece, si è presentata con un tailleur in lino celeste.

Il tubino di Hugo Boss costa 379 euro e, come detto, è stato utilizzato in svariate occasioni da parte della consorte di Spagna negli ultimi anni. Questo abito, inoltre, risalta benissimo la sua abbronzatura e il suo bel fisico.