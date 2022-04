letizia-di-spagna-regina-di-stile,-ecco-il-pantalone-h&m-da-20-euro-che-la-allunga-e-fa-la-pancia-piatta.-perfetto-sempre

Non solo Kate Middleton, anche altre principesse sono diventate delle icone di stile e vengono seguite in tutto il mondo. Come Letizia di Spagna, la reina che riesce sempre ad attrarre molta attenzione su di se. Non solo per le sue apparizioni pubbliche, ma anche per i suoi outfit, sempre di buon gusti e ripresi dalle ragazze che vogliono un look elegante e regale. Oggi la donna ha ripreso i suoi impegni, dopo due anni che a causa del Covid è stata lontana da ogni sorta di assembramento, e si è recata alla consegna dei premi per l’innovazione e il design a Guadalajara. ( continua dopo la foto)

L’outfit mostrato da Letizia di Spagna è molto sobrio, ma al contempo elegante e chic. A risaltare particolarmente, dei pantaloni neri a vita alta da un effetto pancia piatta impressionante, abbinati a una camicia bianca oversize della stessa marca, Carolina Herrera. La camicia in questione era stata già scelta dalla reina una volta nel 2017 e una volta nel 2019, quando l’aveva abbinata a una gonna marrone. Il tema del riciclo è ormai diventato comune alle reali, che spesso decidono di ripescare dall’armadio indumenti già utilizzati, anche per lanciare un messaggio contro lo spreco.

Per la prima volta Letizia di Spagna ha deciso di abbinare la camicia bianca a un pantalone H&M, che subito ha riscosso un enorme successo e che le ha donato una forma slanciata. Il capo in questione ricorda vagamente la taleguilla, che sarebbe il pantalone utilizzato dai toreri durante la corrida. La differenza sta nella larghezza: quello della regina infatti è più comodo e ampio. A completare il look della donna ci sono degli splendidi Ankle Boots in pelle firmati Hugo Boss, orecchini geometrici in brillanti ed il suo immancabile anello Karen Hallam. Uno splendido outfit che non è passato inosservato.

Inoltre a molti non è sfuggito che la Regina, durante la giornata piovosa, ha sempre tenuto da sola il suo ombrello, che ha utilizzato per proteggersi dalla pioggia e riparare dall’umidità i suoi capelli portati sciolti ed acconciati con dei folti boccoli. Quando si tratta di scegliere i colori da indossare, Letizia di Spagna si fa ispirare dal luogo in cui è in visita oppure dall’evento al quale deve partecipare. Per occasioni più sofisticate sceglie tinte come il blu notte, oppure fantasie poco sature. Per eventi meno formali punta tutto sul colore: sgargiante come quello della blusa arancione alla cerimonia di accreditamento per gli ambasciatori onorari al Prado di Madrid. In campagna? Total white vacanziero.

