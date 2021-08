letta:-“draghi-presidente-della-repubblica?-no,-spero-resti-premier-fino-a-fine-legislatura”

“Mario Draghi si sta dimostrando un ottimo presidente del Consiglio e dobbiamo conservarcelo fino alla fine naturale della legislatura e vorrei che continuasse. Oggi penso che faccia bene il presidente del Consiglio e voglio che rimanga lì. Il vantaggio per noi è avere un presidente del Consiglio così che anche all’estero ha una marcia in più”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, sull’operato di Draghi. Ma il segretario del Partito democratico si spinge oltre: “Lui come presidente della Repubblica? Meglio che continui a fare il capo del governo“.