Un gruppo di scienziati e ricercatori canadesi ha scritto una lettera aperta ai non vaccinati in tutto il mondo incoraggiandoli a non farsi intimidire dalle chiacchiere, dalle ostilità e dalle esclusioni perché sono dalla parte della ragione e la maggioranza da quella delle chiacchiere e della sudditanza. Non siete soli! Al 28 luglio 2021, il 29%…

L’articolo Lettera aperta di un gruppo di scienziati ai non vaccinati: non lasciatevi intimidire proviene da Grandeinganno.