lettere-d’amore-tra-ben-affleck-e-jennifer-lopez,-matt-damon:-“sarebbe-fantastico”

Sembra che la storia d’amore tra Alex Rodriguez e Jennifer Lopez sia finita per un “tradimento“. Nulla di certo: parliamo solo di un presunto romantico scambio di corrispondenza e di una ipotetica relazione dell’ex della cantante con Madison LeCroy. Intanto stando alla ricostruzione degli eventi fatta dal sito web TMZ, prima del weekend romantico con Ben Affleck nel Montana, tra i due ex fidanzati (Lopez e Affleck) ci sarebbe stata una fitta corrispondenza, fatta di email. E questo già da febbraio, quando il campione di baseball e la cantante erano ancora fidanzati.

Jennifer Lopez e la presunta corrispondenza con Ben Affleck

Secondo quanto riportato dal sito web TMZ Ben Affleck e Jennifer Lopez, già promessi sposi nel lontano 2003, hanno ricominciato a scambiarsi “mail affettuose e romantiche” già da febbraio, quando lei si trovava nella Repubblica Dominicana per girare il film “Shotgun Wedding” (in uscita il prossimo anno). Per il sito americano (aggiornato da una fonte vicina alla presunta coppia): J.Lo e Affleck erano in contatto regolarmente e il tono dei messaggi che si scambiavano “era più che amichevole”. L’attore, nonostante la popstar fosse ancora ufficialmente fidanzata con Rodriguez, avrebbe iniziato a scriverle facendo dei semplici complimenti per delle foto sul set, per poi aggiungere che “gli sarebbe piaciuto essere ai Caraibi con lei“.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, il ritorno di fiamma

Jennifer Lopez, fresca di separazione dal fidanzato, il campione di baseball Alex Rodriguez, la scorsa settimana ha trascorso un weekend con l’ex Ben Affleck (che ha 48 anni). In occasione della festa della mamma infatti, la presunta coppia si sarebbe concessa qualche giorno di relax e coccole in un lussuoso resort tra le montagne del Montana. Una fonte a Page Six, già a fine aprile, riferiva che Ben Affleck era stato avvistato mentre lasciava la casa della cantante a Los Angeles con una macchina di proprietà di Jennifer Lopez.

Le parole di Matt Damon sulla presunta storia

Matt Damon – grande amico di Jennifer Lopez e Ben Affleck (i due sono amici fin da quando erano bambini) intervenendo al programma australiano Today ha lanciato una serie di indizi a conferma del ritorno di fiamma tra i due. Prima un’informale: “Voglio bene a entrambi, sarebbe fantastico se fosse vero“. Poi però incalzato ha detto: “Non c’è abbastanza alcol al mondo per farmi dire qualcosa al riguardo“.

Alex Rodriguez la delusione e il presunto tradimento con Madison LeCroy

Una fonte ha riferito al giornale statunitense E!News la reazione di Alex Rodriguez una volta appresa la notizia. L’ex campione sarebbe “scioccato e rattristato dalla notizia“. La star del baseball pensava infatti che prima o poi lui e la Lopez sarebbero stati “in grado di far funzionare nuovamente la relazione e riconnettersi“.

Una cosa è certa: tra i due le cose non andavano bene già da un po’ di tempo, per colpa – pare – di un presunto flirt dell’ex giocatore di baseball con la showgirl Madison LeCroy. Il tradimento – avvalorato anche da alcuni amici della coppia secondo cui era “venuta meno la fiducia – pare essere stato oggetto di discussione per la coppia. Rodriguez su Instagram poco dopo l’indiscrezione ha publicato un post in cui era abbracciato con la cantante: “Mi manca quella ragazza“, scrisse. Dopo qualche settimana J.Lo e Rodriguez hanno comunicato di comune accordo la fine della loro relazione. Intanto Madison LeCroy ha sempre negato di aver avuto una relazione con il giocatore.