letture-consigliate-per-aiutare-bambini-con-bisogni-speciali

Sarà presentato oggi alle 16.30 nella biblioteca comunale Plebino Battanini di Castrocaro Terme e Terra del Sole il progetto ‘Il libro nel percorso di cura’. Nella struttura di viale Marconi 115 recentemente è stato allestito uno scaffale multiculturale dedicato alla fascia di bambini da 0 a 6 anni, con volumi e materiali che affrontano le tematiche più utili ai bisogni relazionali, di accoglienza e cognitivi dei minori che vivono nel territorio. Dal confronto tra la biblioteca e l’Unità operativa di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Uonpia) è emersa la necessità di incentivare i genitori di bambini con disabilità e bisogni educativi speciali all’utilizzo dell’albo illustrato, che diventa un importante strumento anche durante la riabilitazione. Sono stati allora selezionati alcuni titoli significativi, sia in lingua originale che in traduzione, oppure alcuni silent book che sarebbero utili durante il percorso di cura. Un primo nucleo di testi, oggi a disposizione di educatori, insegnanti, pediatri, logopedisti e famiglie, è stato acquistato grazie al sostegno del Lions Club Forlì Host e all’investimento fatto dall’Amministrazione Comunale. Nel corso dell’incontro di presentazione del progetto sono previsti gli interventi di Federica Pierotti, assessore comunale a famiglie e scuola, sociale e sanità, non autosufficienza; Mariella Allegretti, Sara Michelacci ed Elena Guidi, rispettivamente direttore FF Uonpia FC Ausl Romagna, coordinatrice ed educatrice professionale Uonpia di Forlì; Giulia Margotti, presidente Lions club Forlì Host; Walter Neri, neurologo e responsabile servizio Migrantes della Diocesi di Forlì Cesena, socio ed ex presidente del Lions; Manuela Veronesi, responsabile della biblioteca Battanini.

Francesca Miccoli

