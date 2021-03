Leucociti alti in Gravidanza: è un bene o un male?

E’ normale in gravidanza avere livelli alti di Leucociti circolanti? Scopriamolo assieme in questo servizio.

Alcuni effetti della gravidanza sono molto evidenti, ma alcuni sono molto più subdoli e sottesi. Ad esempio, le donne incinte registrano un aumento medio del 50% del volume sanguigno.



Poiché hanno più sangue circolante essendo incinta è essenziale monitorare le percentuali di cellule ematiche, soprattuto i Leucociti.

I globuli bianchi sono un tipo di cellule difensive dell’organismo che provengono dal midollo osseo. Come parte del sistema immunitario del corpo umano, aiutano lo stesso a rimanere in buona salute e combattere la malattia.

Di solito, un numero elevato di globuli bianchi significa che il tuo corpo si sta difendendo da una malattia o malattia ed è sotto stress.

Tuttavia, durante la gravidanza, è normale avere un numero elevato di globuli bianchi. Dopotutto, il tuo corpo è così stressato solo perché sei incinta. Un numero elevato di globuli bianchi da solo non è motivo di allarme.

Durante la gravidanza, il medico dovrebbe prescriverti frequentemente esami del sangue. Poiché è un momento stressante per il tuo corpo, tenere sotto controllo come reagisce il tuo sangue è molto importante.

Segni di elevata presenza di globuli bianchi durante la gravidanza.

Di solito nelle persone che non sono in gravidanza i sintomi di un numero elevato di globuli bianchi includono:

febbre;

fatica;

dolore;

sudorazioni notturne;

perdita di peso.

Tuttavia, durante la gravidanza, questi sintomi potrebbero non verificarsi. I professionisti medici hanno i propri intervalli di conteggio dei globuli bianchi per le persone in gravidanza. Per scoprire cosa è considerato un range sano, parla con il tuo medico.

Cause di un numero elevato di globuli bianchi durante la gravidanza.

Ogni corpo e ogni gravidanza sono diversi. Non esiste una causa definitiva per avere un numero elevato di globuli bianchi durante la gravidanza. Proprio come il tuo corpo produce tanto sudore quanto ha bisogno per rinfrescarti dopo l’esercizio o quando fa caldo, il tuo corpo produce tutti i globuli bianchi di cui ha bisogno per rimanere in salute.

La maggior parte dei motivi per cui le donne in gravidanza potrebbero avere un numero di globuli bianchi anormalmente alto è il motivo per cui le persone di solito hanno un numero di globuli bianchi più alto.

Alcune di queste cause comuni sono:

1. Gravidanza stessa.

C’è molto stress che deriva dalla gravidanza, sia mentalmente che fisicamente, che può aumentare i globuli bianchi. Durante la gravidanza, è importante rilassarsi e concedersi tempo e spazio per eliminare lo stress, sia per il corpo che per la mente.

2. Infezione.

Poiché i globuli bianchi fanno parte del tuo sistema immunitario, qualsiasi infezione può farti avere un numero di globuli bianchi più elevato. Qualsiasi cosa, da un raffreddore a un’infezione agli occhi, farà aumentare il numero dei globuli bianchi.

3. Malattia o infiammazione autoimmune.

Se hai una malattia autoimmune come l’artrite reumatoide o il lupus, il tuo corpo produce alti volumi di globuli bianchi. Allo stesso modo, in caso di infiammazione o reazione allergica, il numero dei globuli bianchi aumenterà.

4. Leucemia.

La leucemia – o cancro del sangue – inizia con il midollo osseo che produce un tipo specifico di globuli bianchi. Quindi un tasso più alto di questi indica che potresti avere la leucemia.

È estremamente raro che alle donne incinte venga diagnosticata la leucemia. Tuttavia, se ti viene diagnosticato durante la gravidanza, ci sono un’ampia varietà di opzioni di trattamento per mantenere te e il tuo bambino al sicuro.

Quando è opportuno consultare un medico?

Per sapere se hai o meno un numero elevato di globuli bianchi, devi consultare un medico. Il medico eseguirà esami del sangue per determinare il numero delle cellule del sangue. Se sei incinta, dovresti consultare il medico almeno una volta al mese. Durante gli appuntamenti, il medico monitorerà la conta delle cellule del sangue e ti farà sapere se ritiene che la conta delle cellule del sangue sia troppo alta.

Naturalmente, se hai una condizione preesistente, un’infezione o una malattia autoimmune, saprai quali sono i sintomi di questi e se dovresti consultare un medico per loro. Se hai una reazione allergica o hai un’infiammazione irregolare, dovresti anche consultare un medico.

Test per un numero elevato di globuli bianchi durante la gravidanza.

Per eseguire il test del sangue, il medico o l’infermiere ti preleveranno un campione di sangue inserendoti un ago nel braccio ed estraendo un campione di sangue. Dopo aver raccolto il campione, lo analizzeranno per il conteggio dei globuli bianchi, tra le altre cose.

Non c’è niente che devi fare per prepararti per un esame del sangue. Dopo l’esame del sangue, l’area in cui hanno estratto il sangue potrebbe essere un po ‘sensibile, ma dovrebbe guarire abbastanza rapidamente.

Il tuo esame del sangue sarà un sondaggio completo, non solo per i globuli bianchi ma anche per altri elementi del tuo sangue.

Trattamento.

Durante la gravidanza è molto probabile che si verifichi un numero di globuli bianchi superiore alla media. È incredibilmente stressante, fisicamente e mentalmente, essere incinta. Renditi conto che il tuo corpo sta attraversando molti cambiamenti e assicurati di riposarti adeguatamente.

Se soffri di una condizione preesistente o sviluppi una condizione che ti fa avere una quantità di globuli bianchi superiore al normale, ne parli con il medico.

