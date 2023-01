Leucoplasia: entenda o que é lesão que fez Lula passar por cirurgia

O presidente eleito deu entrada no Hospital Sírio Libanês no último domingo (20) para retirar uma mancha na prega vocal esquerda. Ele teve alta nesta segunda (21) e passa bem. Remoção cirúrgica mostrou que lesão não era pré-tumoral ou câncer de laringe, diz especialista. COP 27 – Lula fala durante evento com governadores da Amazônia Legal

JOSEPH EID / AFP

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no último domingo (20), para a realizar a retirada de uma leucoplasia na prega vocal esquerda.

Lula teve alta nesta segunda-feira (21) de manhã e passa bem. Ele foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Dr. Roberto Kalil Filho, cardiologista do presidente eleito, além de Artur Katz, Dr. Rubens Brito, Dr. Rui Imamura e Dr. Luiz Paulo Kowalski.

O que é Leucoplasia?

“Leucoplasia é uma lesão branca na superfície da prega vocal que não pode ser definida por nenhuma doença”, explica Adriana Hachiya, vice-presidente da Academia de Laringologia e Voz (ABLV) e membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial.

A lesão pode ser causada por quadros inflamatórios causados por laringites infecciosas, refluxo ou abuso vocal, ou também ser a manifestação inicial de um câncer da laringe.

“Lesões persistentes, que não melhoram com tratamento clínico, é mandatória uma biópsia da lesão para que se descarte uma recidiva tumoral. No caso dele, a remoção cirúrgica da lesão mostrou que não tinha neoplasia, ou seja, a lesão branca não era lesão pré-tumoral ou um câncer de laringe.”

Em 2011, Lula foi diagnosticado com um tumor na laringe. No ano seguinte, os médicos anunciaram a “remissão completa do câncer”.

Em nota, a equipe médica que acompanhou Lula informou que o procedimento mostrou “ausência de neoplasia”. Veja a íntegra da nota mais abaixo.

Lula com Sérgio Cabral e Eduardo Paes à época que descobriu câncer

Ricardo Stuckert / Instituto Lula

Para além do tratamento cirúrgico, é indicado um acompanhamento fonoterápico antes e depois do procedimento. É o que explica a fonoaudióloga Glaucia Verena, mestre e doutoranda pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

“É fundamental que a gente cumpra um protocolo de antes e depois da cirurgia, com um acompanhamento fonoaudiológico para tentar equilibrar a possibilidade de abusos vocais variados em decorrência da lesão e, posteriormente, na recuperação cirúrgica, caso seja indicada.”

A fonoaudióloga alerta, ainda, para os sintomas de rouquidão vocal.

“Rouquidão por mais de 15 dias não é normal. É um grande fator sinalizador de vários tipos de lesão na laringe.”

Veja a íntegra do boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês

“O Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada ontem, no Hospital Sírio-Libanês, para a realização de uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda. O procedimento mostrou ausência de neoplasia.

Ele teve alta hoje, às 7h45, e foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dr. Artur Katz, Dr. Rubens Brito, Dr. Rui Imamura e Dr. Luiz Paulo Kowalski.

Dr. Luiz Francisco Cardoso, Diretor de Governança Clínica

Dr. Ângelo Fernandez, Diretor Clínico”

