l’europa-contro-la-fast-fashion:-in-arrivo-nuove-regole-per-una-moda-sostenibile

La Commissione europea sta elaborando nuove regole per rendere i capi d’abbigliamento più durevoli, meno impattanti, riutilizzabili, riparabili e riciclabili. Attesa per mercoledì la definizione della strategia che riguarderà ogni fase di produzione e utilizzo, a partire dal design e fino alla comunicazione ai consumatori su come, esattamente, è possibile riutilizzare, riparare e riciclare i propri vestiti. Regole simili si applicheranno a dispositivi elettronici, nell’ambito dell’iniziativa nota come Sustainable Products Initiative (SPI). Secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente, l’uso dei vestiti in Europa ha in media il quarto maggior impatto sull’ambiente e sul clima, superato solo da cibo, alloggio e trasporti. Oggi soltanto l’1% di tutti gli indumenti nel mondo viene riciclato. Secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente, l’uso dei vestiti in Europa ha in media il quarto maggior impatto sull’ambiente e sul clima, superato solo da cibo, alloggio e trasporti. Per ogni persona all’interno dell’Unione europea, il consumo tessile richiede 9 metri cubi di acqua, 400 metri quadrati di terra, 391 kg di materie prime e provoca un’impronta di carbonio di circa 270 kg. Per questo, senza dubbio, la principale soluzione è acquistare meno o acquistare vintage. Già qui avevamo preso in esame le discariche all’aria aperta, in Paesi come il Cile, di vestiti gettati anche direttamente dall’industria della fast-fashion, o poche volte dopo l’uso. Nel Regno Unito, i politici hanno già chiesto al governo di modificare la legge per adattarla alle nuove norme europee di imminente rilascio e richiedere ai rivenditori di moda di rispettare gli standard ambientali. Il governo britannico, spiega la BBC, ha però finora respinto la maggior parte delle raccomandazioni del comitato di audit ambientale nel 2019, incluso il fatto che i produttori di vestiti paghino per una migliore raccolta e riciclaggio dei vestiti, ma è chiaro che la gestione dei rifiuti tessili resta priorità. Nel frattempo, chiaramente il cambiamento può avvenire dal basso, e qui avevamo dato alcuni consigli su come si può – oggi soprattutto – scegliere una moda dal basso impatto, a partire da tessili riciclati, o comunque prodotti a km zero e da piccole realtà imprenditoriali.

