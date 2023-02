Levantamento aponta bairros que mais valorizaram no último trimestre de 2022 em Porto Alegre

Azenha e Praia de Belas, na área central da Capital, e Bom Jesus, na Zona Leste, foram os que mais valorizaram no período. No bairro Vila Assunção, houve queda no valor do metro quadrado. Estudo aponta bairros que mais valorizaram no último trimestre de 2022 em Porto Alegre

Os bairros Azenha e Praia de Belas, na área central, e o Bom Jesus, na Zona Leste, foram os que tiveram maior valorização do metro quadrado no último trimestre de 2022 em Porto Alegre, aponta levantamento da startup Loft, especializada na compra e venda de imóveis.

“A valorização nesses bairros está muito associada ao mix de imóveis que tem ali: a quantidade, a característica e a idade desses imóveis que passaram a ser ofertados agora”, afirma Rodger Campos, gerente de dados na Loft.

Bairro Praia de Belas está entre o que teve maior valorização

Cesar Lopes/ PMPA

O maior aumento na média do preço do metro quadrado entre outubro e dezembro foi no bairro Azenha, chegando a 5,5%. A média do metro quadrado subiu de R$ 5,2 mil para R$ 5,5 mil no período analisado. A avaliação leva em conta o preço pedido e não o da transação.

Já no Praia de Belas, onde a valorização foi de 5,1%, de R$ 5,4 mil para R$ 5,7 mil. No Bom Jesus, bairro com a terceira maior alta (5%), a média saltou de R$ 5,7 mil para R$ 6 mil.

Campos explica que o importante para a avaliação é sempre o valor do metro quadrado.

“O que estamos sempre interessados no mercado imobiliário é de saber qual o preço do metro quadrado. É quanto custa o preço por metro, e aí a gente percebe qual é o imóvel que está relativamente mais caro. Então, geralmente, imóveis grandes têm o preço do metro quadrado menor. Só que o total, o preço total do imóvel é maior, porque ele é mais amplo, sim”, explica.

A idade do imóvel também precisa ser levada em consideração, aponta o especialista. “Imóveis mais velhos, geralmente têm uma depreciação maior. Eles têm uma característica de ter condomínios também mais velhos, então existe ali uma deterioração tanto da alvenaria, do elevador quanto dos fios de eletricidade e isso começa a ser incorporado dentro do preço”, afirma.

O gerente de dados explica a razão pela qual há diferença de valor em imóveis com a mesma área, mas com idades diferentes. “Como aqui a gente está fazendo uma avaliação do bairro, uma avaliação agregada, a quantidade de imóveis que vêm sendo ofertados dentro dessa área, o que eu estou chamando aqui de mix de imóveis, vai dar uma direção para onde os preços estão indo”.

Outros dois bairros também apresentaram variação positiva, acima de 2%. No Ipanema, na Zona Sul, a alta nos preços foi de 2,4%, de R$ 4,5 mil para R$ 4,6 mil. No Teresópolis, de 2,2%, partindo de R$ 4,3 mil em outubro para R$ 4,4 mil em dezembro.

Para o levantamento, a Loft analisou mais de 75 mil anúncios ativos de apartamentos de Porto Alegre entre julho e dezembro do ano passado.

Queda

O estudo indicou também os bairros onde o preço do metro quadrado caiu. No bairro Vila Assunção, onde a média do preço do metro quadrado chegou a R$ 6,5 mil em agosto de 2022, a redução foi de 19,5%, para R$ 5,2 mil.

Já no Agronomia, passou de R$ 6,2 mil para R$ 5,5 mil, queda de 10,1%. Uma variação menor foi observada no Santa Tereza (8,1%), onde o preço saiu de R$ 6,2 mil para R$ 5,7 mil.

Campos destaca que esses bairros que tiveram deflação são locais cuja oferta começou a concentrar imóveis mais velhos do que era antigamente, o que ajuda a explicar a desvalorização.

“A gente não está falando aqui de índice de preço, a gente está acompanhando a média do preço do bairro. (…) porque o índice de preço necessariamente precisa acompanhar a mesma característica do imóvel ao longo do tempo. No caso de preço médio, eu estou avaliando a composição de imóveis que tem ali média”, relata.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Mata