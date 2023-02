Levantamento mostra que cesta básica está 3,08% mais barata em Presidente Prudente

Pesquisa foi realizada em sete supermercados da cidade, entre os dias 9 e 10 de fevereiro. Cesta básica está, em média, R$ 30 mais barata em Presidente Prudente (SP)

O Índice de Preços Toledo (IPT) aponta uma deflação de 3,08% no preço da cesta básica na cidade de Presidente Prudente (SP), em relação ao resultado da primeira quinzena do mês anterior. O levantamento realizado em sete supermercados da cidade, entre os dias 9 e 10 de fevereiro, revela que o consumidor gastava R$ 995,22 para comprar os produtos do IPT, hoje gasta em média, R$ 964,60, uma diferença de R$ 30,62. A queda foi registrada em todos os grupos pesquisados.

O resultado mostra ainda que o consumidor pode economizar até 53% levando em conta o menor preço de cada produto. Comprando uma unidade de cada item da cesta básica pelo maior preço, o gasto seria de R$ 437,10. Já se a compra fosse feita pelo menor preço, o total seria de R$ 285,45, economizando assim, R$151,65.

Devido às promoções, variedades e disponibilidades de produtos nos estabelecimentos, alguns apresentaram uma considerável diferença de preços entre os locais pesquisados, como o creme dental (90g) que variou entre R$ 1,15 e R$ 4,49, resultando numa diferença de 290,43% e o absorvente aderente (8 unidades), que foi de R$ 1,65 a R$ 5,29, com uma diferença de 220,61%.

Grupos em deflação

Os artigos de limpeza apresentaram uma deflação de 4,06%, destacando o sabão em pó (1kg), com diminuição de 21,68% e o desinfetante (fragrância pinho/500ml), com redução de 1,49%.

Seguindo a tendência de baixa, o grupo de alimentos apresentou uma deflação de 3,32%, com destaque para o frango resfriado inteiro (kg), que teve redução de 23,00% e a batata (kg), com baixa de 18,36%.

Por fim, o grupo de higiene pessoal também apresentou uma deflação de 0,01%, onde o sabonete (85-90g) teve diminuição de 5,58% e o shampoo (340-350ml), com decréscimo de 3,90%.

