levante-incinta-e-sexy:-i-primi-scatti-del-pancino

Il 27 settembre, Levante ha stupito tutti annunciando al follower la sua gravidanza. La cantante è in dolce attesa dal compagno Pietro Palumbo, avvocato siciliano trapiantato al Nord con cui fa coppia da circa due anni. Ha aspettato 5 mesi prima di dire al mondo che avrà una bambina, ma ora che il ghiaccio è rotto non si trattiene più.

All’evento organizzato a Milano da Bulgari per inaugurare la scultura multimediale Serpenti Metamorfosi ha fatto debuttare ufficialmente il suo pancione, fasciandolo in uno strepitoso e sensualissimo abito nero che lo metteva in evidenza.

Per Levante pancione e lace up

Chi l’ha detto che il premaman non debba essere sexy? L’abito scelto da Levante per l’evento Bulgari è un concentrato di sensualità, che valorizza il suo fisico e mette in risalto le forme della maternità imminente. Si tratta di un abito longuette Dolce&Gabbana in seta stretch, con aperture laterali che seguono tutta la lunghezza del vestito, chiuse da seducenti lacci Intrecciati. Certo il dettaglio lace-up è a dir poco provocante e malizioso, ma a catalizzare tutti gli sguardi è stato il pancione fasciato dalla stoffa.

Da Elodie a Chiara Ferragni, le vip al gala di Bulgari

All’evento in piazza Duomo, Levante ha condiviso la scena con altre vip. Madrina della serata di gala è stata Chiara Ferragni, che risplendeva in rosso Versace. C’era anche Alessia Marcuzzi, raffinata e sensuale in un abito nero attillato che sottolineava le sue forme. Ma le vere “partner in crime della futura mamma sono state Elodie, Francesca Michielin e Gaia Gozzi, che con lel hanno trascorso una serata all’insegna dell’allegria.

Selfie, risate, video di gruppo postati sui social e ricordi che resteranno impressi. Persino il “toast delle 22, salvezza in mezzo alle crudité”. Ed è ancora la gravidanza l’argomento sottinteso cui Levante fa riferimento in un post: “Elodie mi ha detto: Vado a prenderti qualcosa di analcolico ed è tornata con un bicchiere di Champagne solo per se stessa. #loracconteroamiafiglia”. E chissà quante altre belle storie ha in serbo per la sua piccola “rannicchiata nel ventre da cinque mesi.

