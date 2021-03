Levante, mani sui fianchi e sguardo tagliente: “La libertà è…” – FOTO

Levante ha pubblicato una sua nuova foto tramite il proprio profilo Instagram: l’immagine della cantante che lancia un importante messaggio

È finito pochi giorni fa la 71ª edizione del Festival di Sanremo. Grande protagonista dell’edizione 2020 della kermesse canora invece è stata Levante, che ha riscosso un grande successo con Tikibombom, brano presentato proprio in quella occasione. L’artista ha un grande numero di fan che l’apprezzano non solo ovviamente per la sua voce unica e per le sue creazioni musicali, ma anche per la sua delicata bellezza. È anche per questo che Claudia Lagona, questo il suo nome all’anagrafe, è seguitissima su Instagram.

La cantautrice siciliana conta ben 882mila follower sul social network. La ragazza condivide spesso foto e video che riescono sempre a raccogliere numerosi consensi tra gli utenti. Ed è proprio tramite il proprio profilo che poco più di due settimane fa la cantante ha annunciato l’arrivo di novità che faranno certamente felici i suoi fan. “Finalmente! Non vedo l’ora possiate ascoltare ciò̀ per cui lavoreremo nei prossimi giorni qui in studio“, aveva scritto.

Levante dedica un post su Instagram all’importante tema della “libertà” – FOTO

Oggi invece l’artista ha condiviso un post non in tema musicale, ma sicuramente molto importante quale è quello della “libertà”. Nel contenuto, in cui appare con le mani sui fianchi e il suo sguardo diretto verso l’obiettivo fotografico, è presente una didascalia che all’inizio recita. “La libertà è un concetto un po’ faticoso da comprendere, per tanti. Perché spesso molti di noi pretendono che sia rispettata la propria ma non sanno rispettare quella altrui“.

E ancora. “La vera libertà sta realmente nell’accettare che l’altro si muova (nel rispetto di se stesso e della comunità) nella direzione che desidera e, soprattutto, riuscendo a emanciparsi dall’ansia dell’approvazione“. Infine la cantante conclude. “Per la lotta comune, quella dei diritti, dell’uguaglianza, della libertà altrui… per quella sì, bisogna alzare la voce“. Concetti che ci sentiamo di condividere appieno.

