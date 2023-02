Levy, de 9 meses, é a 1ª vítima do temporal devastador em SP a ser enterrada

Criança é a primeira vítima sepultada da tragédia que matou pelo menos 44 pessoas no litoral de São Paulo. Bebê de 9 meses vítima de temporal devastador no litoral de SP é enterrado em São Sebastião

Um bebê de 9 meses, vítima do temporal devastador no Litoral Norte de São Paulo, foi enterrado no fim da manhã desta terça-feira (21) em São Sebastião. A criança é a primeira vítima sepultada da tragédia que matou pelo menos 44 pessoas.

O bebê foi identificado como Levy Santos de Oliveira. Ele foi resgatado sem vida após uma árvore atingir a casa em que vivia na Vila Sahy, área mais atingida pelo temporal do fim de semana.

A mãe de Levy ficou ilhada e foi resgatada na segunda-feira. Uma outra filha dela, de 9 anos, está internada no Hospital Regional de Caraguatatuba. Os pais estavam no velório acompanhados de psicólogos da prefeitura e pastores de uma igreja evangélica.

Busca pelas vítimas

Equipes de resgate retomaram no início da manhã desta terça-feira (21) a busca por sobreviventes. O número de desaparecidos não foi atualizado ainda, mas, mais cedo, estava em 49.

Os trabalhos acontecem especialmente em bairros da costa sul de São Sebastião, como a Vila do Sahy, área que concentra a maioria das vítimas da tragédia.

Em Juquehy, outro bairro bastante afetado pelas chuvas, o Corpo de Bombeiros registrou um novo deslizamento de terra de segunda para terça, mas sem registro de vítimas. O bairro fica a cerca de 50 km da região central e tem acesso por terra bloqueado por causa dos estragos da enxurrada de lama.

Além do trabalho para resgatar vítimas, as equipes atuam para desobstruir o acesso por terra. Veja a situação das estradas na região:

Rio-Santos: o trecho até a Barra do Sahy está liberado. Entre os pontos interditados, há um ponto bloqueado totalmente na Praia Preta e outros nove com bloqueios parciais por causa de deslizamento de terra, entre eles, o trecho de Maresias.

Mogi Bertioga: segue completamente bloqueada, com previsão de ao menos dois meses para liberação.

Rodovia dos Tamoios (SP-99): principal rota alternativa entre o litoral norte de SP e São Paulo , está liberada.

Com a liberação da Rio-Santos até a Barra do Sahy e para aproveitar que a chuva parou, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu que os turistas que desceram ao litoral para o carnaval deixem a região para aliviar a pressão nas áreas mais afetadas pelas chuvas. Os mercados da região chegaram a ter filas de clientes preocupados em estocar mantimentos.

Na costa sul de São Sebastião, moradores ficaram ilhados e aguardam a chegada de doações e atendimento médico. Com os deslizamentos, muitas casas foram arrastadas e levadas pela terra.

O número de desalojados e desabrigados no litoral paulista não foi divulgado, mas, em todo o estado de São Paulo, o governo informou que há 1.730 desalojados (que precisaram deixar suas casas e foram para a casa de amigos ou parentes) e 766 desabrigados (que perderam as suas casas e não têm para onde ir) em decorrência das chuvas.

Por conta da situação das estradas e do fluxo intenso de veículos tentando deixar o litoral, os turistas têm enfrentado trânsito intenso. A repórter Mônica Mariotti conta que deixou Boiçucanga às 9h30. Em 30 minutos, conseguiu avançar apenas 300 metros. As ruas estão muito molhadas ainda e cheias de lama.

Isolados, turistas têm gastado até R$ 30 mil por voo para deixar o local de helicóptero. O g1 registrou um desses resgates no heliponto próximo à Vila do Sahy, uma das mais atingidas.

Previsão de mais chuva

Nesta terça-feira deve chover novamente em São Sebastião. Em entrevista ao g1, o meteorologista Diego Souza, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) , informou que está mantida a condição de pancadas de chuvas no litoral, mas com menos intensidade para os próximos dois dias.

“Volumes iguais ao que observamos possivelmente não ocorrerão nos próximos dois dias, mas não podemos dar certeza ainda, porque ainda continua a previsão de chuva local com volumes significativos.

Segundo a previsão, as chuvas nos próximos dias devem acontecer pontualmente em locais isolados, com ventos e trovoadas. Entre terça e quarta-feira, a expectativa é que ocorram pancadas típicas de verão. Essa previsão deve abranger toda a Baixada Santista e o Litoral Norte de SP.

De acordo com o meteorologista, nesta época do ano existe um padrão meteorológico que permite a ocorrência de chuvas intensas, mas o volume foi anormal.

“O sistema de baixa pressão gera ventos intensos que ajudam a acumular água do oceano e dificultar escoamento dos rios. Tivemos também maior volume de maré, o que dificultou que a água escoasse de forma mais rápida para o oceano, contribuindo com os processos de inundação no litoral”, explicou Diego Souza.

Ainda segundo Diego, continua também a previsão de deslizamentos, uma vez que os solos estão encharcados e qualquer nível de chuva pode contribuir para novas ocorrências.

São Sebastião decreta calamidade pública

