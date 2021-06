L’ex fidanzata di Antonino Spinalbese: “Belen mi ha telefonato, è stata fuori luogo”

Chiara Maria Mannarino è l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese, oggi compagno di Belen Rodriguez e futuro papà della piccola Luna Maria, che nascerà nel giro di poche settimane. Raggiunta dal settimanale Di Più, Chiara ha raccontata come si è sentita quando, lo scorso anno, ha saputo del legame di Antonino con la showgirl argentina e ha raccontato di quando Belen le ha telefonato per mettere in chiaro la situazione: “Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto: “Non mi sento inferiore a nessuno”. Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen”.

Cosa si sono dette Belen e l’ex fidanzata di Antonino

Oggi è ormai acqua passata, ma Chiara, 27 anni, non nasconde di essere rimasta profondamente delusa da Antonino che, dopo aver conosciuto Belen, non si sarebbe più fatto sentire, nemmeno quando è venuta a mancare sua nonna: “Era come una seconda mamma per me e mi è dispiaciuto che non si sia fatto vivo”, ammette. “È anche vero però che l’ho lasciato io e che l’ho fatto soffrire. Detto questo ora gli auguro tanta pace e amore con Belen”. Proprio la showgirl, in quel periodo avrebbe alzato la cornetta e l’avrebbe chiamata, dopo un suo post su Instagram nel quale parlava della fine della sua storia con l’hairstylist:

Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella telefonata fuori luogo. Ho detto a Belen: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?” A quel punto non ci siamo più sentiti”.

Chi è Chiara Maria Mannarino, ex di Antonino Spinalbese

Chiara Maria Mannarino ha 27 ed è di Brescia. È lontana dal mondo dello spettacolo, lavora per un’azienda come Marketing Project Coordinator ed è nata il 23 agosto 1993. La sua relazione con Antonino è nata nel 2016 quando lei frequentava l’università a Milano ed è proseguita per circa 4 anni arrivando ben presto alle presentazioni in famiglia. Chiara ha ammesso di essere attratta sin da subito dall’hairstylist, per il quale ha sempre speso belle parole ritenendolo molto maturo nonostante la sua giovane età. la loro storia però, a detta della ragazza, sarebbe finita proprio per suo volere, perché si sarebbe spento l’amore di un tempo. A DiPiù ha raccontato: