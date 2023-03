Nonostante il clima non sia dei migliori – in particolare per quanto riguarda le ingerenze del regolatore – Kraken sarebbe pronto ad andare avanti con il suo progetto di una Kraken Bank, un istituto bancario in piena regola che avrebbe come obiettivo quello di fornire – in house – servizi …

L’articolo L’exchange crypto diventa banca | Kraken conferma la sua “bank” proviene da Criptovaluta.it®.

valipomponi