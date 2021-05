L’ha annunciato a gran sorpresa, le immagini lasciano poco spazio ai dubbi: la celebre cantante si è sposata

Ariana Grande si è sposata: la famosissima cantante l’ha annunciato sui social a grande sorpresa, i suoi fan sono pazzi di gioia.

Ariana Grande si è sposata: annuncio favoloso. Fonte Foto: Instagram

Una notizia davvero splendida, da come si può chiaramente comprendere. E che la cantante, fino a qualche ora prima dell’annuncio a sorpresa, ha voluto tenere in segreto. Avete letto proprio bene, si! Ancora prima che l’artista condividesse una serie di scatti in abito da scopa e in compagnia della sua dolce metà, nessuna sapeva che sarebbe convolata a nozze. È proprio per questo motivo che la notizia, com’è giusto che sia, ha lasciato stupiti davvero tutti. Uno stupore, sia chiaro, più che positivo. Anche perché, diciamoci la verità, chi è che non rimarrebbe esterrefatto dinanzi ad un evento del genere.

Chi è, però, che ha deciso di sposarsi in gran segreto? Ebbene. Stiamo parlando proprio di lei: Ariana Grande! Alcune ore fa, attraverso una serie di foto caricate sul suo canale Instagram ufficiale, la cantante ha annunciato ai suoi sostenitori di essersi sposata. Davvero clamoroso, vero? Ebbene: è proprio così! Procediamo con ordine, però!

Una cosa è certa: Ariana Grande, con questo clamoroso ed inaspettato annuncio a sorpresa, ha lasciato senza parole tutti i suoi sostenitori. Pochissime ore fa e, soprattutto, in gran segreto, la celebre cantante ha annunciato al suo pubblico di essersi sposata. Una grandissima sorpresa per tutti noi, ve lo assicuriamo. Anche perché, come dicevamo precedentemente, nessuno sapeva una cosa del genere. Certo, la relazione tra lei e Dalton Gomez è sempre proceduta alla grande. Nessuno, però, si aspettava un epilogo così a sorpresa.

“15 Maggio 2021”, scrive Ariana Grane a corredo di questi scatti che la ritraggono più che meravigliosa in abita da sposa e in compagnia di suo marito.

Inutile raccontarvi la reazione dei suoi sostenitori. Appena appresa la fantastica notizia, il pubblico di Ariana Grande è letteralmente impazzito di gioia per lei.

Fonte Foto: Instagram

Agli auguri e alla felicità di tutto il suo pubblico, si aggiunge anche il nostro. Tantissimi auguri ragazzi!