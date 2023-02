Liberação de voos privados para saída de garimpeiros da Terra Yanomami é encerrada

Com o fim do período determinado pela Força Aérea Brasileira (FAB), o controle do espaço aéreo será retomado. Os voos privados estavam liberados desde segunda-feira (6) como maneira de garantir uma saída ordenada dos garimpeiros ilegais. Avião queimado por fiscais do Ibama na Terra Yanomami

Ibama/Divulgação

A liberação dos corredores aéreos para saída voluntária de garimpeiros da Terra Indígena Yanomami por voos privados encerrou nesta segunda-feira (13). Com o fim do período determinado pela Força Aérea Brasileira (FAB), o controle do espaço aéreo será retomado.

Os voos privados estavam liberados desde segunda-feira (6) como maneira de garantir uma saída ordenada dos garimpeiros ilegais. Antes disso, o presidente Lula (PT) determinou o controle do espaço aéreo na região, como forma de combater o garimpo ilegal e impedir chegada de equipamentos ilegais e garimpeiros.

Desde então, os invasores tentam deixar a região e até chegaram a reclamar do alto preço dos voos clandestinos para sair do local. O frete aéreo é o modo mais caro para se acessar os garimpos instalados na floresta.

No sábado (11), o governo federal liberou o acesso pelos rios para que barqueiros retirem os garimpeiros do território.

Antes da autorização, a Polícia Federal e o Ibama abordavam todas as embarcações e prendiam os equipamentos, o barco e as pessoas. Agora, algumas embarcações estão autorizadas a seguir viagem.

LEIA MAIS:

Operação destrói garimpo ilegal que ameaçava indígenas isolados na Terra Yanomami

PF diz que identificou financiadores de crimes na Terra Indígena Yanomami

Governo federal libera acesso de barcos para retirada de garimpeiros da Terra Yanomami

Ministério da Saúde envia testes rápidos de malária a seis regiões na Terra Yanomami

Com a volta do controle aéreo, as aeronaves que descumprirem as regras estabelecidas nas áreas determinadas pela Força Aérea, estarão sujeitas às Medidas de Proteção do Espaço Aéreo (MPEA).

O controle aeroespacial durante a operação será conduzido pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) e vai conduzir os meios aéreos necessários para identificação, coerção ou detenção dos tráfegos voando na área de interesse.

Zona de Identificação de Defesa Aérea da FAB

FAB/Divulgação

Nos casos em que forem constatadas atividades ilícitas, a Polícia Federal, o Ibama e os demais órgãos da administração pública federal podem atuar como polícia administrativa. Uma das competências desses órgãos será neutralizar aeronaves e equipamentos relacionados com a mineração ilegal no território Yanomami.

Operação contra o garimpo

Fiscais do Ibama, agentes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e da Força Nacional de Segurança Pública estão no território desde o dia 7 de fevereiro para atuar contra o avanço do garimpo ilegal.

Com a presença de fiscalização dentro da Terra Yanomami, os invasores tem fugido pela floresta e rios e deixado para trás os equipamentos usados na destruição meio ambiente. Ao encontrá-los abandonados, os fiscais Ibama os destroem.

A operação ocorre com foco na destruição de toda estrutura usada pelos garimpeiros e para interromper o envio de suprimentos para o garimpo e o possível escoamento do minério extraído ilegalmente.

A ação faz parte da ofensiva iniciada em 20 de janeiro, quando o governo federal decretou emergência de saúde pública para atender indígenas Yanomami. Maior território indígena do país, a região enfrenta uma crise humanitária e sanitária sem precedentes devido ao avanço da atividade ilegal. Indígenas, entre crianças e adultos, enfrentam quadro severos de desnutrição e malária.

Vittorio Rienzo