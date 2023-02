Liberado trânsito na RJ-145 após deslizamento de terra em Valença

Trecho na Serra de Santa Catarina ficou interditado desde a noite do dia anterior por conta das chuvas que atingiram a cidade. Trânsito é liberado na RJ-145 após deslizamento de terra em Valença

Foi liberado no fim da tarde desta quarta-feira (8) o trânsito em um trecho de Valença (RJ) da RJ-145, que liga a cidade a Barra do Piraí (RJ).

A estrada estava parcialmente bloqueada na altura do bairro São Francisco, na Serra de Santa Catarina, desde que um deslizamento de terra caiu sobre o asfalto na noite do dia anterior por conta das chuvas.

Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva registrado foi de 45,6 milímetros em 50 minutos. Houve registros de alagamentos em casas às margens da pista. A água escoou poucas horas depois do temporal. Ninguém ficou desalojado ou desabrigado.

Chuva forte provoca deslizamentos de terra e deixa trecho da RJ-145, em Valença, em meia pista

Equipes da Defesa Civil e do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) atuaram na retirada da barreira da pista.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 2452-6158.

Casas são alagadas em Valença

