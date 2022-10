Libere di… VIVERE fa tappa sul Lago Maggiore: Trarego Viggiona la proiezione del docufilm sul progetto di Global Thinking Foundation

a Trarego Viggiona la proiezione del docufilm sul progetto di Global Thinking Foundation in occasione dell’inaugurazione della Panchina Rossa contro la violenza sulle donne Ogni tre giorni una donna viene uccisa in Italia: dall’inizio del 2022 è già capitato 77 volte, di queste, 42 hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex.

Il progetto Libere di… VIVERE aggiunge al suo tour internazionale una tappa “extra” a Trarego Viggiona, sul Lago Maggiore in Provincia di Verbania, per sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione alla violenza economica di genere e le sue conseguenze devastanti, attraverso testimonianze reali di donne vittime di questo tipo di abusi.

Domenica 30 ottobre 2022 (ore 16.30-19.00), nella Sala multifunzione “Dragoni” (Contrada San Mauro), si terrà la proiezione del docufilm Libere di… VIVERE con la partecipazione della Presidente di Global Thinking Foundation, Claudia Segre e del regista Antonio Silvestre. L’evento si svolgerà nella stessa giornata prevista per l’inaugurazione della Panchina Rossa contro la violenza sulle donne dedicata a Norma Cossetto e rappresenta un’opportunità di riflessione e condivisione nell’ambito di un tema particolarmente importante anche per la comunità e il territorio: la parità di genere e la prevenzione alla violenza economica.

“Si crea valore sociale partendo dall’inclusione e dall’attivazione delle persone, dalla loro valorizzazione. Il futuro del nostro Paese è nelle mani delle donne e delle future generazioni alle quali verrà dato motivo di sperare in un cambiamento possibile, dove la promozione della parità di genere sia al centro di un dialogo intergenerazionale rigenerativo delle nostre comunità”, ha detto Claudia Segre, Presidente di GLT Foundation.

L’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Trarego Viggiona, è gratuita e si inserisce all’interno delle attività che Global Thinking Foundation organizza e supporta all’interno del Mese dell’Educazione Finanziaria 2022, promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

“In un momento in cui i femminicidi e le violenze contro le donne sono tema ormai troppo frequente nelle cronache dei quotidiani italiani, abbiamo deciso di fornire un segnale di sensibilizzazione rivolto alle nuove generazioni. Tanti sono i contesti e le città in cui è già stata realizzata una panchina dipinta di rosso, simbolicamente occupata dalle numerosissime donne vittime di violenza, pensata per trasmetterne la memoria e restituire loro il posto che occupavano al cinema, a scuola, in autobus, prima che un uomo decidesse di porre fine alla loro vita.

Grazie al Comitato 10 febbraio, che nella provincia di Verbania è molto impegnato per ricordare la triste storia di Norma Cossetto a cui nel 2005 venne conferita la medaglia d’oro al merito civile dal Presidente della Repubblica Ciampi, abbiamo deciso di dedicare proprio a lei questo simbolo con l’apposizione di una targa ricordo”, ha dichiarato il Sindaco di Trarego Viggiona Sebastian Nicolai.

“Il fortuito incontro con la Presidente Claudia Segre ha portato quindi all’organizzazione di un pomeriggio dal grande valore culturale ed etico. Un appuntamento quindi dedicato alle donne, alla loro forza, alla loro sofferenza e all’impegno collettivo di ricordare che nessuna donna deve essere lasciata sola.”

La vicesindaco Verena Alba sottolinea “con il Sindaco Nicolai abbiamo lavorato subito a questo progetto che mi sta particolarmente a cuore e la collaborazione con le associazioni locali, Pro Loco Trarego Cheglio Viggiona e Dragoni ci hanno permesso di organizzare questo appuntamento potendo offrire anche al territorio dell’Alto Lago Maggiore una tappa di questo tour internazionale il cui docufilm è veramente toccante e dall’altissimo valore emotivo. La partecipazione del regista garantisce anche un momento di confronto e condivisione”.

Libere di… VIVERE è il primo docufilm che affronta il fenomeno esteso, sottile e ancora poco noto della violenza economica e trae origine (e titolo) dalla mostra-rassegna del fumetto e dell’arte disegnata itinerante, che in tre anni ha coinvolto più di 5.000 visitatori in 21 tappe tra Italia e Francia. Tra interviste reali e storie cinematografiche, interpretate dalle attrici protagoniste Stefania Pascali e Giulia Cappelletti, il regista Antonio Silvestre porta avanti oltre un’ora di racconto coraggioso ed emotivamente coinvolgente, supportato dalla produzione di Mario Tani per MAC film, la sapiente fotografia di Nicola Saraval, dal montaggio ritmico di Daniele Tullio e dalle straordinarie musiche del Maestro Matteo Sartini. A fare da metafora alla narrazione, infine, c’è il tango, il ballo per eccellenza, rappresentato nelle coreografie di Laura Borromeo, con Tabata Caldironi e Julio Alvarez, e sulle note della Hyperion Ensemble.

Si tratta di un’opera corale, alla quale hanno preso parte anche le donne che ogni giorno lavorano in Global Thinking Foundation, portando la testimonianza di chi vive queste tematiche nella propria quotidianità professionale e che vuole anche riassumere agli occhi del pubblico tre intensi anni dell’omonima mostra. La storia si snoda attorno alla vita di Stella, che dopo il matrimonio e la nascita della prima figlia, si vede costretta a lasciare il lavoro; col passare degli anni l’idillio familiare si trasforma in un inferno, con un marito che le fa pesare ogni giorno di essere l’unica fonte di sostentamento economico. Ma Stella saprà trovare la forza di cambiare quello che pare un destino già tracciato, lanciando un messaggio di speranza e rinascita. Alla sua storia si intrecciano quattro storie vere, storie di donne e violenza economica, psicologica, fisica, quattro storie che hanno – pur con esiti di diversa gravità – come comune denominatore e primo grilletto scatenante della spirale della violenza la sopraffazione economica.

Il “Comitato 10 Febbraio”, che prende il nome dal Giorno del Ricordo dei martiri delle Foibe, ha come scopo quello di aiutare i più giovani a non dimenticare e di conservare la millenaria cultura italiana delle terre dell’Adriatico Orientale, grazie a questo Comitato sono state installate decine di targhe a ricordo di Norma Cossetto (medaglia d’oro al merito civile dal 2005).

La sua storia è emblematica dei drammi e delle sofferenze delle donne dell’Istria e della Venezia Giulia negli anni dal 1943 al 1945; anche il comune di Trarego Viggiona ha voluto aderire a questa iniziativa su invito del Presidente del Comitato di Verbania, Fabio Volpe, dedicando la panchina rossa, su cui il 30 ottobre saranno deposte rose rosse, proprio al ricordo di Norma Cossetto.

Mata