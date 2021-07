Libero De Rienzo, il triste ricordo di Vanessa Incontrada | “Le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi”

La notizia della scomparsa di Libero De Rienzo ha sconvolto tutto il mondo del cinema: arrivano i primi messaggi di cordoglio.

Il noto attore è infatti scomparso all’età di 44 anni a causa di un improvviso arresto cardiaco. Il suo corpo senza vita è stato trovato nella sua casa di Roma, dopo la segnalazione di un suo amico per le mancate risposte telefoniche. Libero abitava a Roma dall’età di due anni, ma il suo cuore era senz’altro napoletano. Sposato con la costumista Marcella Mosca, Di Rienzo ha lasciato due figli di 6 e 2 anni. Ecco come l’ha ricordato una famosissima attrice, che è stata sua amica per molto tempo.

Libero Di Rienzo: il ricordo di Vanessa Incontrada

Sul suo profilo Instagram ufficiale, la bellissima Vanessa Incontrada ha pubblicato due scatti che la ritraggono in compagnia dell’ormai compianto Libero Di Rienzo. I due si erano infatti conosciuti sul set di ‘A/R Andata + Ritorno‘, film diretto da Marco Ponti e uscito nelle sale nell’anno 2004.

“Solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere“, ha infatti scritto la Incontrada come didascalia del post, “Libero io sono senza parole, senza fiato mentre mi stanno preparando sul set“. E ancora: “Le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi. Cosa devo dire, niente, solo piango per te. Ti voglio bene e te ne ho sempre voluto“.

Tutti i followers si sono poi accodati a lei per scrivere qualche parola di cordoglio e dedicarla all’anima di Libero Di Rienzo, scomparso all’improvviso e così prematuramente.

Chi era Libero Di Rienzo: biografia e carriera

Nato a Napoli nel 1977, Di Rienzo ha esordito nel mondo della recitazione con il film ‘Santa Maradona‘ nel 2001 e ‘A/R Andata + Ritorno‘ nel 2004, entrambi diretti da Marco Ponti.

In seguito, si è anche dedicato alla sceneggiatura e alla regia con la pellicola ‘Sangue – La morte non esiste‘, nel quale è stato anche attore. Nel suo percorso, ci sono state anche varie produzioni televisive tra cui ‘Più leggero non basta‘, ‘Nassirya – Per non dimenticare‘ e ‘Aldo Moro – Il presidente‘. Al cinema, è invece apparso in ‘Fortapasc‘, ‘La kryptonite nella borsa‘ e ‘Smetto quando voglio‘, uscito nel 2014.